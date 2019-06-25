Son dakika: ABD’den İstanbul seçimlerine ilişkin ilk değerlendirme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin uzun ve gururlu demokratik geleneğine vurgu yaparak, İmamoğlu’nu başarı dileğinde bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye uzun geçmişe dayanan, gururlu bir demokratik geleneğe sahip. İstanbul halkı, yakın zamandaki birçok seçimde olduğu gibi (bu seçimde de) yüksek katılım göstererek demokrasilerine tam katılım sağladı. Avrupa'nın en büyük kentlerinden birini yönetme gibi zorlu bir göreve başlayan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunuyoruz.”

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu da dün resmi Twitter hesapları üzerinden seçimi değerlendirmişti.

İngilizce ve Türkçe paylaşılan mesajda, “Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri, oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler. Avrupa’nın en büyük şehrini yönetecek olan İmamoğlu’na en iyi dileklerimizi sunuyoruz” ifadesi kullanıldı.

Paylaşılan mesaja Ekrem İmamoğlu’nun resmi Twitter hesabı da eklendi.

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