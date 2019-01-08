Son dakika… Bolton randevu istedi, Erdoğan böyle geri çevirdi!

ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ziyaretiyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Kulislerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşen Bolton'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ettiği ancak olumsuz yanıt aldığı iddiaları konuşuldu.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası yaptığı skandal açıklamalarla tepki çeken John Bolton dün beraberindeki heyetle beraber Türkiye’ye geldi.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la bir araya gelen Bolton’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüşmek için randevu talep ettiği öğrenildi. Bolton’ın ziyaretini takip eden ABD’li gazetecilerin aktardığına göre, Kalın ve Bolton görüştüğü sırada Erdoğan telefonla arayarak randevu isteğini geri çevirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, görüşmeyi geri çevirme sebebi olarak ‘seçim çalışmaları ve yoğun gündemi’ gerekçe gösterdiği öne sürüldü. Öte yandan Bolton’ın sadece İbrahim Kalın ile görüşmesinin ardından, sosyal medyada ve kulislerde Erdoğan’ın Bolton’ın terör örgütü YPG/PYD/PKK’yı savunan açıklamalar dolayısıyla görüşmeme kararı aldığı iddia edilmişti. Fakat resmi kaynaklar bu iddiaları doğrulamadı.