Son dakika… Bugün itibarıyla Türkiye dünyada ilk ve tek ülke oldu

Rus savunma sanayi şirketi Almaz Antey’in geliştirdiği sistem 2007’den bu yana Rusya’da kullanılıyordu.

Rusya’nın ardından S-400’leri Çin ve Belarus kullanmaya başladı. Türkiye ise bu ülkelerin ardından dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak nitelendirilen S-400’lere sahip olan dördüncü ülke oldu.

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Moskova ile S-400 için anlaşma imzalayan diğer ülkeler ise Suudi Arabistan ile Hindistan.

S-400 hava savunma sistemi insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre. S-400’ler her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Türkiye, topraklarında hem Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemi, hem de Rus yapımı S-400’lere sahip ilk ülke oldu.

Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde NATO kapsamında İspanya’ya ait Patriot Birliği bulunuyor. İspanya Ordusu’na bağlı 74’üncü Uçaksavar Topçu Alayı, İncirlik’te konuşlu durumda…

Madrid Yönetimi, Türkiye’nin hava savunması için Adana'ya konuşlandırılan Patriot füze savunma sisteminin süresini haziran ayı başında 2019 sonuna dek uzatmıştı.