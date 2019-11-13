Son dakika… Erdoğan-Trump görüşmesi başladı! Dünyanın gözü bu toplantıda

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sonrasında gerilen iki ülke ilişkilerini normalleştirmek için gerçekleştirilen ziyaret kapsamında başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı Türk heyeti ile ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi arasında bir görüşme gerçekleştiriliyor.

“CUMHURBAŞKANI İLE UZUN ZAMANDIR DOSTUZ”



Trump toplantı öncesi, “Sizi burada ağırlamak büyük şeref. Kürtlerle görüştük gayet memnunlar. Ateşkes yerinde duruyor. Biliyorsunuz askerlerimizi belirli bir süre içinde çekmiştik. Artık diğer insanların sınırları için endişelenmeyi kesmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kendi sınırlarımızı düşünmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum yapmış olduklarından dolayı” şeklinde konuştu.

Trump, “Cumhurbaşkanı ile çok iyi dostuz. Uzun zamandır dostuz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Nerden geldiğimizi çok iyi anlıyoruz ve sorunlarımızı çok iyi anlıyoruz. Bahsettiğimiz bölgede Türkiye’den birçok insan hayatını kaybetti. Bu konuda da bir şeyler yapmamız gerekiyor” dedi.

Karşılama konuşması sonrası iki ülke heyetlerinin iki saat boyunca görüşmelerde bulunması bekleniyor.

İŞ KONSEYİ TOPLANTISINA KATILMIŞTI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından

düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılmıştır.

Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin

temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulunmuştu.



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