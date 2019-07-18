Erkek arkadaşının ayrılık isteğini kabullenemedi testislerinden bıçakladı

Suç oranının ülke ortalamasının bir hayli üzerinde seyrettiği Georgia eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı… Aynı evde yaşayan 30 yaşındaki bir kadın ile 43 yaşındaki bir erkek geçtiğimiz günlerde kavga etti. Kız arkadaşının bütün gün dışarıda olmasına öfkelenen ve bu yüzden ayrılmak isteyen adam ile kadın arasında bir tartışma yaşandı. Sevgilisinden ayrılmak istemeyen kadın tartışmayı alevlendirince fiziksel olarak saldırıya geçti.

Georgia eyaletindeki Decatur kentinde yaşayan kadın, kendisinden ayrılmak isteyen erkek arkadaşının testislerini önce avuçladı ve çekmeye başladı. Acı hissetmeye başlayan adam bir anda keskin bir ses ve çok büyük bir acıyla sarsıldı. Genital organlarına bakan adam kanla birlikte yumurtalıklarının olduğu bölgede bıçak gördü. Vücudunda derin bir yarık gören adam önce polisi daha sonra da ilk yardım ekiplerini aradı.

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“ÖNCE SARILDI SONRA SIKTI”

Olay yerine gelen polis bayılmak üzere olan adamın testislerinin yakınında 15-20 santimetrelik bir yarık tespit etti. Adam hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaşadıklarını polise anlatan adam, “Ayrılmak istedim fakat o bunu kabul etmedi. Bana sıkıca sarıldı ve kendimi güçlükle bundan kurtarabildim. Daha sonra bir anda testislerimi eline aldı. Canımı yakarak sıkmaya ve çekmeye başladı. Bir anda acı hissettim ve aşağı baktığımda beni bıçakladığını anladım” dedi.

Olayın ardından kayıplara karışan kadın kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Genç kadın aile içi şiddet suçlamalarıyla gözaltında tutuluyor.