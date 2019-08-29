Son dakika… Gazeteciler 45 yıl sonra ‘hayalet şehir’e girdi

KKTC, 18 Haziran’daki Bakanlar Kurulu toplantısında, kapalı Maraş’ın açılması konusunda adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş’ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.

Bu bağlamda, 1974’ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesi bugün basın mensuplarının ziyaretine açıldı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, yapılan çalışmalar doğrultusunda kapalı Maraş içerisindeki son durum hakkında bilgi verildi.

Heyete KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da eşlik etti.

Kapalı Maraş’ın 13 Ağustos 1974 ikinci Barış Harekâtı sonrası Türk tarafının yönetimine geçmesinin ardından sivillerin girişine izin verilmiyordu.

Öte yandan bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Maraş bölgesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Geçen günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da KKTC’de temaslarda bulunmuştu.