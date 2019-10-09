Son dakika… İran’dan saçma sapan bir hamle: Sınırımızda haber vermeden tatbikata başladılar

Bütün dünya Türkiye-Suriye sınırındaki hareketliliği izlerken, İran’dan herkesi şaşkına çeviren bir hamle geldi. İran ordusu, kimseye haber vermeden Türkiye sınırında tatbikata başladı. İran’ın resmi haber ajanslarından ISNA’da yer alan haberde İran ordusu kamuoyunu bilgilendirmeden ülkenin kuzeybatısında tatbikata başladı.
ISNA’nın haberinde tatbikatın hızlı müdahale birimleri, mobil ve saldırı birimleriyle birlikte hava kuvvetleri bünyesindeki helikopterlerin katıldığı vurgulandı.
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