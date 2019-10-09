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Son dakika… İran’dan saçma sapan bir hamle: Sınırımızda haber vermeden tatbikata başladılar

Türkiye-Suriye sınırında son 48 saatte müthiş bir görüşme trafiği yaşanırken komşu ülke İran'dan akıllara durgunluk veren bir hamle geldi. İran'ın resmi haber ajanslarından ISNA, İran ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki Türkiye sınırı yakınlarında askeri tatbikat başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada tatbikatın habersiz gerçekleştiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
11:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’dan saçma sapan bir hamle: Sınırımızda haber vermeden tatbikata başladılar

Bütün dünya Türkiye-Suriye sınırındaki hareketliliği izlerken, İran’dan herkesi şaşkına çeviren bir hamle geldi. İran ordusu, kimseye haber vermeden Türkiye sınırında tatbikata başladı. İran’ın resmi haber ajanslarından ISNA’da yer alan haberde İran ordusu kamuoyunu bilgilendirmeden ülkenin kuzeybatısında tatbikata başladı.

ISNA’nın haberinde tatbikatın hızlı müdahale birimleri, mobil ve saldırı birimleriyle birlikte hava kuvvetleri bünyesindeki helikopterlerin katıldığı vurgulandı.

Detaylar geliyor…

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Son güncelleme: 13:02 09.10.2019
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