Son dakika… Kenya’da terör saldırısı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 'DusitD2' adlı otelde patlama ve silah sesleri duyuldu. Asker ve polislerin bölgeye sevk edilmesi sonrası Somalili radikal islamcı terör örgütü El Şebab saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

Nairobi’deki saldırıda 4 yaralının olduğu açıklanırken 1 kişinin de öldüğü belirtildi. Saldırıyı Somali kökenli El Şebab terör örgütü üstlenirken militanlar Reuters’a “Saldırının arkasında biz varız. Operasyon devam ediyor. Detayları sonra açıklayacağız” açıklamasını yaptı.

Görgü tanıkları otelin önünde bulunan üç aracın yandığını ve ayağından vurulan bir kadının kanlar içinde taşındığını gördüklerini söyledi.

Saldırıyı El Şebab terör örgütü mensubu 6 kişinin gerçekleştirdiği düşünülüyor.

Bir diğer görgü tanığı ise oteldeki patlamada el bombası kullanıldığını gördüğünü belirtti.

Otel kompleksinin içinde bulunan bankada çalışan bir kadın silah seslerinin ardından iki farklı patlama duyduğunu ve patlamalardan sonra insanların bankaya gelip sığındığını söyledi.

Olay yerinde polis helikopterlerinin uçtuğu belirtilirlken yetkililer sivillerin otelden tahliye edilmeye çalışıldığı söyledi.