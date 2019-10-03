Son dakika… Komşu’da olaylar çığırından çıktı: Ölü sayısı artıyor, sokağa çıkmak yasak

Ülke genelinde iki gündür devam gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bağdat’ın güneyindeki Zikar’da yedi kişi öldü. Hayatını kaybedenlerin birinin polis olduğu öğrenildi.

Hastane kaynakları olaylarda 15’i polis, 97’si gösterici toplam 112 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Bağdat’ta salı günü dört, Bağdat’ın güneyindeki Zikar vilayetinde beş kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilere güvenlik güçleri sıcak tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahalede bulunuyor. Bölge kaynakları, can kayıplarına güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesinin yol açtığını aktarıyor.

BUGÜN SAAT 05:00 İTİBARIYLA…

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Irak Genelkurmayı’ndan yapılan açıklamada, “bugün saat 05.00 itibarıyla tüm araçların ve şahısların Bağdat’ta dolaşmalarının ikinci bir bildirime kadar tamalen yasaklandığı” belirtildi.

Bağdat Uluslararası Havalimanı’na giden ve buradan kalkan uçaklar, ambulanslar ve hastanelerdeki, elektrik ve su şirketlerindeki kamu çalışanları ile hacılar yasak kapsamı dışında bırakıldı.

Başbakan Abdülmehdi, vilayetlerde sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisinin valilerde olduğunu da belirtti.

TÜRKİYE’DEN UYARI GELDİ

Öte yandan, Türkiye’e Irak’a yönelik bir seyahat uyarı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere zorunlu olmadığı takdirde seyahat etmekten kaçınmalarını istendi.

Bakanlık, Irak’ta bulunan Türk vatandaşlarına ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmelerini, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmalarını ve kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli olmalarını tavsiye etti.

ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon, Irak’taki hükümet karşıtı gösterilere ilişkin bir açıklama yayınladı.

Koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins “protesto açıklaması” notuyla Twitter hesabından yaptığı duyuruda, “Birleşik Görev Gücü, tüm taraflara gerginliği düşürme çağrısı yapıyor” ifadesi yer aldı.

Maggins, can kayıplarının kaygı verici olduğunu belirtirken, barışçıl gösterilerin tüm demokrasilerin temel unsuru olduğuna dikkat çekti ve yaşanan şiddet olaylarını eleştirdi.