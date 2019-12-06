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Son dakika… Lübnan’dan Türkiye’ye flaş çağrı

Siyasi belirsizliğin aylardır devam ettiği Lübnan'da sıcak bir gelişme yaşandı... Geçtiğimiz aylarda istifa etmesine rağmen geçici olarak başbakanlık görevini üstlenen Saad el-Hariri, "dost hükümetlerden" ilk yardım ve gıda yardımı istedi. Hariri'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Gıda ve ham madde konusunda dost devletlerden yardım istiyoruz" ifadesi kullanıldı. Dost ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, ABD, Çin ve Mısır da bulunuyor.

Sozcu.com.tr
14:00 -
Haberler Dünya
Son dakika… Lübnan’dan Türkiye’ye flaş çağrı

Detaylar geliyor…

ABD Başbakanlık Çin Fransa Lübnan Mısır Rusya son dakika Suudi Arabistan Türkiye
Son güncelleme: 14:12 06.12.2019
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