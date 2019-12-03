Son dakika… NATO’nun 1 numarasından flaş Türkiye çıkışı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump ile kahvaltıda bir araya geldikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO’nun 70’inci kuruluş yıl dönümü toplantıları için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Stoltenberg, İttifak ile Türkiye arasındaki meselenin yarın sona erecek zirvede çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

“Söz vermeyeceğim, fakat söyleyebileceğim, o konuda çalışıyoruz. Fakat bu, NATO’nun Baltık ülkelerini koruma planı yok demek değildir.

TRUMP’TAN MACRON’A TOKAT GİBİ YANIT

ABD Başkanı Trump da, bugün başlayacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye açısında oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen ay yaptığı “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” açıklamasına ilişkin “Böyle demek nahoş ve bu, aşağılayıcı bir açıklama” yorumunda bulundu.

Trump Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalması konusunda da şu açıklamada bulundu: “Bu konu müttefikler arasında tartışılmalı. Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi anlaşıyoruz o NATO'nun çok iyi bir üyesi ya da olacak.”

İLGİLİ HABER Trump'tan kritik açıklamalar: Türkiye konusu tartışılmalı

ABD SAVUNMA BAKANI KAPIYI KAPADI

NATO’nun 70’nci yıl zirvesi öncesi Reuters haber ajansına mülakat veren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin İttifak’tan beklentisinin aksine terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin ‘terör örgütü’ olarak tanımlanmasına destek vermemişti.

İngiltere’nin başkenti Londra’ya giderken konuşan Bakan Esper, “Türkiye’ye mesajım şudur, bu müdahale planlarında yol almamız gerekiyor ve bu, onların kendi özel kaygılarıyla engellenemez” ifadelerini kullandı.

Mark Esper sözlerini şöyle sürdürdü: “İttifakın birliği ve hazırlıklı olması, daha büyük meselelere odaklanmanız gerektiği anlamına geliyor. Daha büyük mesele de NATO’nun hazırlıklıklı olma halidir. Herkes Türkiye’nin ajandasını onaylama niyetinde değil. Herkes onların tehdit olarak gördüklerini tehdit olarak görmüyor.”

YPG KONUSUNDA DESTEK YOKSA…

İngiliz Reuters haber ajansı, geçen hafta Türkiye’nin NATO’nun Baltık ve Polonya’ya yönelik savunma planlarına destek vermeyi reddedeceğini yazmıştı.

Ankara Yönetimi’nin gerekçesi ise Türkiye’nin YPG terör örgütüyle ilgili talebinin İttifak tarafından karşılanmamasıydı.

Türk bir diplomata dayandırılan haberde, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı verdiği mücadelede daha fazla destek alamadığı takdirde, İttifak'ın Baltıklar ve Polonya için yaptığı plana destek vermeyeceği belirtilmişti.

İLGİLİ HABER Büyük zirve öncesi 'Türkiye' krizi derinleşiyor

NATO KRİTİK GÜNLERDEN GEÇİYOR

NATO 70’inci kuruluş yıl dönümü öncesi kritik günlerden geçiyor. Geçen ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine verdiği bir mülakatta çok tartışılan ifadeler kullanmıştı.

Fransa lideri, “Şu an yaşadığımız şey NATO’nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” demişti.

Macron, Türkiye'nin güney sınırında terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı da “Bir diğer NATO müttefikimiz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor” diyerek eleştirmişti.