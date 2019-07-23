Son dakika… Porto Riko karıştı: Vali istifa etmedi ama…

Porto Riko basınında çıkan habere göre, Porto Riko Halkla İlişkiler Sekreteri Anthony Maceira, Vali Rossello’nun güvenlik nedeniyle valiliğin resmi konutu La Fortelaza’da bulunmadığını, toplantıları da dışarıdan takip ettiğini bildirdi. Maceira, hükümetin, göstericilerin güvenliğine öncelik verdiğini belirterek, “Vali, Parti Başkanlığı’nı bırakıp gelecek seçimlere katılmayarak, ülkede düzenli ve demokratik bir geçişle anayasa çerçevesinde yaşamaya devam edeceğimizi temin etmiştir. Ne kadar görevde kalacağı konusunda da gayet açıktı. Hükümet değişimi gelecek seçimlerden sonra gerçekleşecek” açıklamasını yaptı.

Güvenlik nedeniyle Rossello’nun nerede olduğu bilgisini paylaşmayan Maceira, “Gösteriler küçümsenmiyor ancak hükümet görevini sürdürüyor. Hükümetin görevine devam etmesi bir zorunluluk” değerlendirmesinde bulundu.

Rossello, dün yayınladığı videoyla, partisinin “Başkanlık” görevini bıraktığını, 2020’de düzenlenecek seçimlerde de aday olmayacağını açıklamıştı. Halkına kulak veren bir vali olduğunu belirten Rossello, “Birçok hata yaptım ve özür diledim. Her şeye rağmen özür dilemenin yeterli olmadığının farkındayım. Bu durum karşısında, gelecek yıl düzenlenecek valilik seçimlerinde aday olmayacağımı ve Yeni İlerici Parti Başkanlığı’ndan istifa ettiğimi sizlere bildiriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Güvenlik güçleri ve polis dün göstericilerin üzerine göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahale etmişti. Yerel basın Zengin Liman anlamına gelen Porto Riko’da Rossello’ya karşı olan en az 500.000 kişinin protestolara katıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da ABD’deki Demokratlar’a yakınlığıyla bilinen 40 yaşındaki valiyi topa tuttu. Trump dün, “O berbat bir vali. Porto Riko’nun yönetimini üstlenmek için çok yetersiz” dedi.

Birçok ünlü sporcu ve sanatçı da valiyi protesto etti… Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, “Porto Riko’da biz diktatörlerin peşinden gitmeyiz. Senin gitme zamanın geldi artık” ifadesini kullanırken Despacito isimli şarkıyla şöhret olan Daddy Yankee de göstericilerle birlikte yürüyüş yaptı.

MESAJLAR SIZINCA PROTESTO BAŞLAMIŞTI

Rossello hakkında geçen hafta çıkan yolsuzluk ve mesajlaşma uygulaması Telegram’da bazı politikacılar hakkındaki küfür içerikli yazışmalarının sızması, adada geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Rossello’nun istifasını talep eden göstericiler, “Protestolardan vazgeçmeyeceğiz. Bu hükümet halka saygı duymak zorunda” diyerek tepki göstermişti. Hızla büyüyen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilere, Ricky Martin ve Marc Anthony gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti.