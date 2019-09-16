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Son dakika… Prenses: Sahiden memelerim çok mu küçük?

Vogue dergisinin yayıncısı Nicholas Coleridge, "The Glossy Years" (Parlak Yıllar) adıyla kaleme aldığı anılarında Prenses Diana ile ilgili ilginç bir anekdota yer verdi.

Sozcu.com.tr
09:21 -
Haberler Dünya
Son dakika… Prenses: Sahiden memelerim çok mu küçük?

Coleridge, 1996 yılında Diana’nın ‘The Daily Mirror’ gazetesinde üstsüz fotoğrafının yayınlanmasından birkaç gün sonra Prenses’le öğle yemeği yediğini öne sürdü.

Coleridge’e göre; Galler Prensesi Diana’nın o dönemde 14 yaşında olan oğlu Prens William, annesinin İspanya tatilinde çekilen üstsüz fotoğrafı nedeniyle okulda zor günler geçirdi.

İngiliz yayıncı, William’ın fotoğrafın yayınlanmasının ardından annesini arayıp memelerinin boyutu nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini söylediğini aktardı.

“MEMELERİM ÇOK MU KÜÇÜK NICHOLAS?”

Yemekte aralarında geçtiğini iddia ettiği konuşmayı şöyle aktardı Coleridge:

“Nicholas, sana bir şey sorabilir miyim? Lütfen dürüst ol. Daily Mirror’daki fotoğrafımı gördün mü? Hani şu üstsüz olanı? O (Prens William) çok üzgündü. Bazı arkadaşlarının memelerimin çok küçük olduğunu söyleyerek onunla alay ettiğini söyledi. Sence memelerim çok mu küçük?”

“Pancar gibi kızaran” Coleridge’in yanıtı ise “Mükemmeller, hiç endişe etme” olmuş.

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Son güncelleme: 09:33 16.09.2019
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