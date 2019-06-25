Son dakika… Times: Erdoğan şehirli seçmenin desteğini korumak istiyorsa değişmeli

Gazete, dünya haberleri sayfalarında yer alan “İstanbul’u kaybettikten sonra Erdoğan’a reform çağrısı yapıldı” başlıklı haberde “İstanbul seçimlerinin yıllardan bu yana otoritesine vurulan en büyük darbe olduğu, partisinin Erdoğan’a reform çağrısı yaptığı” belirtiliyor.

“Seçim tekrarının Erdoğan tarafından memnuniyetle karşılandığı, rakibini sandıkta hile yapmakla suçladığı söylenirken, Erdoğan’ın son haftalarda, geçmişte birçok kez kendisine zafer kazandıran milliyetçi ve şoven duygulardan faydalanmak için uluslararası gerilimleri de yükselttiği” vurgulanıyor.

BAŞYAZI: ROTASINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA

Times Türkiye’deki son durum ile ilgili bir de başyazı yayınladı… BBC Türkçe’de de yer alan başyazıda, “Erdoğan şehirli seçmenlerin desteğini korumak istiyorsa, rotasını değiştirmek zorunda” dediği aktarılıyor.

Makalede, “Belediye başkanlığı seçimindeki zafer, cumhurbaşkanı ulusal kurumlara atamalar yapmaya, sıradan insanlardan uzak görünen yargısal ve bürokratik kararlar vermeye konsantre olduğu bir dönemde, kentlerin büyüyen gücünü yansıtıyor. İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi, sadece Erdoğan’ın partisinin 25 yıl sonra kaybettiği İstanbul’u değil, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya’yı kontrol ediyor. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin modern cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana en etkili lideri mirasını korumak istiyorsa, modernleştirici köklerine geri dönmeli, kör parti sadakati yerine liyakati teşvik etmeli, tevazuyu geri kazanmalı. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi dört yıl içinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında yapılacak. Erdoğan bu süreyi ülkeyi daha özgür ve müreffeh hale getirmek için kullanmalı” ifadesi kullanıldı.

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