Son dakika… Trump’tan kritik tweet: Erdoğan’la buluşmanın tarihini verdi
ABD Başkanı Donald Trump, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu... Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 13 Kasım'da buluşacağını duyuran Trump, "Birçok insan Türkiye'nin çok önemli bir partnerimiz olduğunu unuttu hatta onlar F-35'lerin çelik kasalarını üretiyor. İdlib bölgesinde birçok hayatı kurtarmasında yardımcı oldu" dedi. Trump, "Unutmayın, burası önemli, Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi" dedi. Trump'ın dün attığı, 'bitmeyen savaş' ifadesini hashtag kullanarak paylaşması dikkat çekti.
Son güncelleme: 15:38 08.10.2019