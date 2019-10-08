Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Trump’tan kritik tweet: Erdoğan’la buluşmanın tarihini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu... Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 13 Kasım'da buluşacağını duyuran Trump, "Birçok insan Türkiye'nin çok önemli bir partnerimiz olduğunu unuttu hatta onlar F-35'lerin çelik kasalarını üretiyor. İdlib bölgesinde birçok hayatı kurtarmasında yardımcı oldu" dedi. Trump, "Unutmayın, burası önemli, Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi" dedi. Trump'ın dün attığı, 'bitmeyen savaş' ifadesini hashtag kullanarak paylaşması dikkat çekti.

15:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’tan kritik tweet: Erdoğan’la buluşmanın tarihini verdi

Detaylar geliyor…

ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump son dakika Türkiye tweet Twitter
Son güncelleme: 15:38 08.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more