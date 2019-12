Son dakika… Türkiye’nin hamlesi Rumları kızdırdı! Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdular

Güney Kıbrıs’ta düzenlenen bir enerji konferansında konuşan Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, ‘bölgelerindeki’ haklarını koruma altına almak için hukuki tüm yollara başvurduklarını belirtti.

Anastasiadis, “Egemen haklarımızı korumak için her yasal silahı, her uluslararası forumu, her uluslararası örgütü kullanacağımızı söyledik” dedi.

ELÇİLİK KABUL ETMEDİ

Rum lider, Lahey’e başvuru ile ilgili Atina’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne bildirim yapmaya çalıştıklarını ama başarılı olamadıklarını ifade etti. Anastasiadis, ilgili dosyanın Türkiye’ye başka yollarla gönderildiğini söyledi.

Türkiye, Güney Kıbrıs’ın adanın etrafındaki sularda uluslararası şirketlere petrol ve doğal gaz kaynakları keşfi için lisans dağıtmasına karşı çıkarken, başta Yavuz sondaj gemisiyle olmak üzere Akdeniz’deki çalışmalarını sürdürüyor.

LİBYA’YLA ANLAŞMA RAHATSIZ ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı olarak ‘paylaşma’ çalışmalarına, Türkiye'den karşı atak gelmişti.

Türkiye ile Libya arasında ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılması’ anlaşması imzalanmış, Yunanistan ve Rum yönetiminden tepkiler yükselmişti.