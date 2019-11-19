Son dakika… Yunanistan Başbakanı: Erdoğan’a açıkça söyledim…

Son haftalarda Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaşanan mülteci gerilimi ile ilgili Yunanistan’dan flaş bir açıklama geldi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kapıları açarız” sözlerini tekrar gündeme getirerek açıklamalarda bulundu.

Alman gazetesi Handelsblatt’a konuşan Miçotakis, Ege Denizi üzerinden gelen mülteci ve sığınmacı sayısında artış olduğunu dile getirerek, “Bu durum bu şekilde devam edemez. Burada açıkça olan şey şu:Türkiye mültecileri Avrupa’ya baskı yapmak için bir kaldıraç olarak görüyor ve bir şeyler elde etmeye çalışıyor” dedi.

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Miçotakis, “Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak istiyorsa, mültecileri ve sığınmacıları bu şekilde kullanamayacağını söyledim” ifadesini kullandı.

“ANLAŞMANIN İHLALİ ANLAMINA GELİR”

Temmuz ayında göreve gelen Başbakan Miçotakis, “Neyle karşı karşıya olduğumu biliyorum. Örnek vermek gerekirse, mesela şu an Türk sahil güvenliğini arayıp Türkiye açıklarında mültecilerin olduğu bir tekne tespit ettiğimizi söylesem hiçbir yanıt alamam. Bu kabul edilemez zira bu durum AB-Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının ihlali anlamına gelir” dedi.

Öte yandan Miçotakis, Avrupa Birliği ülkelerinin mülteci sorununu önemsemediğini söyleyerek, “Sorunu görmezden geliyorlar. Avrupa Yunanistan’ı mülteci ve sığınmacılar için bir park noktası olarak görüyor. Bunu artık kabul etmeyeceğim” yorumunu yaptı.