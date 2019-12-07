Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yok böyle şans! Lotodan kazandığı parayla aldığı arazide define buldu

Hindistan’da geçen yıl lotodan 842 bin dolar ikramiye kazanan bir adam, bu parayla satın aldığı bir arazide define buldu.

Sozcu.com.tr
12:10 -
Haberler Dünya
Yok böyle şans! Lotodan kazandığı parayla aldığı arazide define buldu

Hint basını geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin Dolar kazanan Rathnakaran Pillai adlı adamın, kazandığı paranın bir kısmı ile Kerala eyaletinde bulunan Kilimanoor’da arazi satın aldığını; burada eski bir tapınağın yanında yer alan arsada altın sikke dolu bir çömlek bulduğunu yazdı.

Yerel medya, Travancore Krallığı’na ait olduğu düşünülen 2500'den fazla sikkeyi bulan Pillai'nin durumu yetkililere bildirdiğini; uzmanların sikkeleri teslim alarak çalışma başlattıklarını yazdı.

Gümüş, bakır ve altın olarak basılan sikkelerin yaklaşık 100 yıllık olduğu düşünülüyor. Yetkililerin Pillai’ye defineyi bulduğu için ödül vereceği belirtiliyor. (DHA)

Son güncelleme: 12:16 07.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more