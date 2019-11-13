İlk ara tatil ne zaman? Ara tatilde öğrencilere karne verilecek mi?

İlk ara tatil ile öğrenciler yeni yıldan önce tatil yapma fırsatını elde edecek. Yorgunluğunu atmak ve eksikliklerini tamamlamaları için imkan sunan ara tatil 9 gün sürecek. Peki ara tatiller ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2020?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

ARA TATİL ÖNCESİ ÖĞRENCİLER KARNE ALACAK MI?

2019 Ara tatil başlangıcı için Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.