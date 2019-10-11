Milli eğitimin borcu 32 milyar!

Öğretmenlerin, yıl sonuna kadar çıkmasını beklediği, 3600 ek gösterge ile öğretmen maaşlarına bin TL'lik Doğu-Güneydoğu farkı gibi reformlar da içeren, Öğretmenlik Meslek Kanunu, bütçe yetersizliğinden meclis gündemine alınmayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta, bütçe yetersizliğini doğruladı. Oysa, MEB hazırlıklarını çok önceden yapıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göndermişti.‘Para yok' tablosu gözleri; Eylül 2019'da yayımlanan MEB Sayıştay Denetim Raporu'na çevirdi. 176 sayfalık raporda; Merkezi bütçeden planlanandan 25 milyar TL eksik ödeme yapıldığı gibi, bakanlığın da bütçeyi yönetirken, çok sayıda yasadışı durum tespit edildi.

25 milyar TL uçmuş

Merkezi bütçenin; 92 milyar 528 milyon TL'lik ödenekle yüzde 12'si ayrılmış görünen MEB'in eline bu para hiç geçmemiş. Hazine, 70 milyar 441 milyon TL öderken, bu paranın da 2 milyar 994 milyon TL'sini sonradan geri istemiş. Eğitimin payı hızla 67 milyar 399 milyon TL'ye geriliyor. SSK primleri, maaşlar ise 66.5 milyar TL'yle bütçede en büyük yeri tutuyor. Merkezi bütçeden kalan sadece 899 milyon TL. Bu para ancak taşımalı eğitimde verilen 805 milyon TL'lik öğle yemeğine yetiyor. Eğitimi geliştirmek için hiç para kalmıyor. MEB ise yıl sonunda 99 milyar 448 milyon TL harcıyor.

SGK borcu 601 milyon TL

2019-2020 yılı eğitim yılı zaten 32 milyar 48 milyon 485 bin 856 TL ödenek fazlası harcama yani borçla başlıyor. SGK primleri 10.4 milyar TL tutuyor. 601 milyon TL'de prim borcu var. Bunun dışında; 89.3 milyon TL mal hizmet alımı borcu, 190 bin TL sermaye gideri transferi borcu var.

YASADIŞI BANKA HESAPLARI VAR

Sayıştay'a göre, “İç kontrol sisteminiz yetersiz. Kendi gönderdiğiniz ödemeler bile illerde yasalara aykırı olarak bankalarda kişiler üzerindeki hesaplara yatırılmış. Karne Hesabı, Kimlik Kartı Hesabı, gibi çok sayıda hesap kontrol dışı. 947 işletmenin 1.4 milyar TL, 548 öğretmenevinin 507 milyon TL'si özel hesaplarda.”

OKUL PANSiYONLARININ DOLULUK ORANI

Genel Müdürlük Pansiyon Kapasite Barınan öğrenci Boş Kapasite Doluluk

Din Öğretimi 909 136.105 82.312 53.793 %60

Temel Eğitim 302 86.177 43.236 42.941 %50

Ortaöğretim 981 187.676 136.642 51.034 %72

Mesleki/ Teknik 832 133.701 81.330 52.371 %61

Özel Eğitim ve Reh. 35 3.109 980 2.129 %31

40 YILDIR OKUL YAPILACAK

Rapordan: ‘Mülkiyet hakkı keyfi sınırlandırılıyor' diye davalar açıp, kazanıyorlar. 1400 dava yeniden açılabilir. Zarar, 1.5 milyar TL. Davalar, devlete ciddi yük getiriyor. Bu davalar için son 4 yılda 969 milyon 740 bin TL ödenmiş. Mahkeme masraflarıyla rakam 1 Milyar TL'yi aşıyor”

Okulsuz arsaya 1 milyar TL

“Okul yapımı için bedelsiz kamulaştırma yapılabilecekken, yüklü miktarda kamusallaştırma bedeli ödeniyor. Okul için ayrılan 7 bin 435 arsa ve 64.4 milyon m2 alan var. Tahmini kamulaştırılma bedeli 11.5 milyar TL. Serbest bırakın. 40 yıldır okul yeri diye bekletilen yerler var.”

Pansiyonlar boş niye çocukları taşıyorsunuz?

“2023 planlarında yatılılığı, ülke geneline yaymayı hedefliyorsunuz. Okul pansiyonları boş, yine de öncelik taşımalı eğitime veriliyor. Servis-kitap-yemek için Sosyal Yardımlaşma Fonu 1.5 milyar TL aktarmış. MEB, 2.5 milyar TL harcamış”…

Derse girene para ödemiyorsun girmeyene niye ödüyorsun?

Sayıştay raporunda, “Eğitim ve öğretimle doğrudan ilgisi bulunmayan, fiilen ders görevi bulunmayanlara ders ücreti ödeniyor. Bakanlıktakiler, idari görevliler, iş sağlığı uzmanı gibi kişiler derse girmiyor ama haftada 18 saat ek ders ücreti alıyor. Fiilen yapılan dersler için dahi ücret ödenmezken, idari görevde olup hiç derse girmeyenlere ders ücreti ödenmesinin makul bir açıklaması olamaz” deniliyor…

Özele 21 milyar ödenmesi zarar

Raporda ayrıca, “Engellilerin, destek eğitiminde bir kontrol sistemi kurulamamış. Kaynaklar, etkili ve verimli kullanılmıyor. 2 milyar 595 milyon TL kaynak gelmiş, 2 milyar 765 milyar lira harcanmış. 3 yılda rehabilitasyon merkezlerine 21 milyar TL ödenmiş. Yeterli denetim yok, kamusal zarar var. RAM'lar eğitim versin” diyor. Bakanlık, ‘Parmak izi sistemini Danıştay iptal etti. Yüz Tanıma Sistemi üzerinde çalışıyoruz' diye kendisini savunuyor.