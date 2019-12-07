Son dakika: Doğa Koleji hakkında soruşturma açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Doğa Koleji’nde yaşanan mali sıkıntılar için soruşturma başlattığını açıkladı. Bakanlık eğitimin olası bir durumda aksamaması için konuyu takip ettiğini vurguladı.

Doğa Kolej’inde maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu devam ederken, yönetimden açıklama talep eden veliler önceki gün İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplandı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girdi.

Ekim'den bu yana maaş ödemelerinde sorun olduğunu, ancak bunun öğrencilerin eğitimine yansımasını istemediğini belirten öğretmenler, “Sesimizi duyurmak ve biriken alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz” diyor.

Yaklaşık bir yıldır devam eden ve son aylarda katlanılamaz hale gelen ekonomik sıkıntılarla ilgili okul yönetimi ise herhangi bir açıklama yapmıyor. Bir çok öğretmenin bu gerekçelerle istifa ettiği okulda eğitim gören öğrencilerin velileri ise yaşananlarda endişe duyuyor.

Ders boykotu devam ederken, yönetimden açıklama talep eden veliler bugün İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlük binasında toplandı. Karşılarında bir muhatap bulamayan veliler turnike ve güvenliği aşarak genel müdürlük binasına girdi.

‘EYLEM VE HABERLER SATIŞ SÜRECİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Ders boykotu kararının ardından Doğa Koleji yönetiminden personele, “geçilen zor süreçten çıkılması için görüşmelerin sürdüğü ve sorunun yakın zamanda çözüleceğine dair” bir mesaj geldi.

Okul yönetiminin hisseleri satmak için bazı şirketlerle görüşme yaptığı biliniyor. Görüşmelerin “hızla sonuçlanacağını ve devir işlemlerinin başlayacağı” bilgisini veren ancak daha fazla detay vermeyen yönetim, basına yansıyan maaş sıkıntısıyla ilgili haberlerin görüşmeleri olumsuz etkilediğini öne sürdü.