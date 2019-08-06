120 TL sandalye ücreti için iade kararı

İstanbul Beşiktaş'taki ünlü bir otelde Boğaz'a karşı oturan Avukat Ersan Taştekin ve beraberindekilere sandalye başına 30 TL ücret kesilerek 120 TL sandalye ücreti alınmıştı. Avukat olaya tepki göstermiş ve konuyu tüketici hakem heyetine taşımıştı.

Avukat Ersan Taştekin Beşiktaş İlçe Tüketici Hakem heyetine yaptığı başvuru sonucu tüketicinin talebi kısmen haklı bulundu. Tüketiciye ödediği 120 TL'nin 80 TL'si geri iade edildi. Kararın inceleme ve gerekçe kısmında kuver ücreti olarak alınan 120 TL ‘fahiş' bir ücret olarak tanımlandı.

Taştekin yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Four Seasons Oteli’ne bir şeyler içmek için gittik ve her zaman bulunduğumuz deniz kenarındaki kafeye annem, eşim ve kızım ile birlikte dört kişi olarak oturduk. Çay, kahve içtik, tatlı yedik hesabı istedik ve bize ‘Chair Cover Charge’ (Sandalye ücreti) adı altında kişi başı 30 TL ek ücretle birlikte olmak üzere toplam 295 TL hesap getirdiler.”

Otelin kendisine bu konuda uyarı yapmadığını, hesaba eklenen “sandalye örtüsü ücreti”nin hiçbir yasal dayanağı bulunmadığını belirten Taştekin, Beşiktaş Tüketici Hakları Hakem Heyeti’ne başvurdu. Taştekin, “Bana söylenmeden adeta zorla ve hiçbir yasal dayanağı olmadan tahsil edilen 120 TL’nin tarafıma iade edilmesini istiyorum” dedi.