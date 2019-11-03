13 Termik santrale 2.5 yıl ek süre

AKP'li milletvekillerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen vergi yasa teklifine gece yarısı “zehir” maddesi eklendi. Maddeye göre, insan sağlığına ve çevreye zarar verdiği halde bugüne kadar gerekli yatırımları yapıp önlemleri almadığı için önümüzdeki yıl başında kapatılması gereken 2'si kamuya 11'i özel sektöre ait 13 termik santrale 2.5 yıl daha ek süre verilecek. Bu santrallere daha önce de 3 yıl ek süre verilmişti.

Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, ek süre tanınmaması halinde santrallerin yılbaşında kapanacağını, bu sefer de ülkede elektrik sorunları yaşanacağını söyledi. Benzer bir hüküm daha önce de Maden Kanunu'na eklenmek istenmiş ancak yoğun tepki üzerine metinden çıkarılmıştı.

Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilip TBMM Genel Kurulu'na gönderilen vergi yasa teklifindeki bu maddeye göre, çevre mevzuatının emrettiği yatırımları yapmayan ve çevreyle ilgili gerekli izinleri almayan termik santraller 31 Aralık 2019'da kapatılmayacak. Bu santrallere 30 Haziran 2022 tarihine kadar ek süre verilecek. Ayrıca santral sahiplerinden 30 Haziran 2020'ye kadar gerekli yatırımları yapacağına dair yapım sözleşmesi ve iş yapım planı istenecek. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen santraller uzatmadan yararlandırılmayacak ve kapatılacak. Yatırım planını sunan santraller ise her 4 ayda bir Çevre Bakanlığı tarafından denetlenecek. Plana uymayan santrallere 60 milyon liraya kadar (20 kat) ceza kesilebilecek. İş gerçekleştirme planındaki herhangi bir işin yapımı, belirtildiği süreye göre bir yıl gecikmedikçe santralin faaliyeti durdurulamayacak.

CEZA VAR, UYGULANAMIYOR

Komisyona madde hakkında bilgi veren Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, mevcut yasada yükümlülüklerini yetine getirmeyen santrallere yönelik cezaların olduğunu ancak bu cezaların uygulanmayacağına dair hüküm olduğunu söyledi. Yeni düzenlemeyle hem cezaları uygulanabilir hale getireceklerini, hem cezaları yükselttiklerini hem de her aşamada denetim mekanizması getirdiklerini belirtirken, “Bu düzenlemeden 13 kömür santrali yararlanacak. Düzenleme yasalaşmadığı takdirde 10 santral yılın sonunda kesinlikle kapanacak. Bu santrallerin ülkedeki elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 17-18'ini karşılamakta olduğunu dikkate aldığımızda bunlara ilave bir süre verilmesi gerekiyor” dedi.

Keyfilik mi var?

MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı, bu santrallere Bakanlar Kurulu'nun 2016'daki 3 yıl ek süre verme kararını, “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkından uzun süreli vazgeçmek doğru değil” diyerek iptal ettiğini, sonra da yasayla uzatma verildiğini belirtirken, “Keyfilik mi var, neden baca gazı filtreleri takılmıyor?” diye sordu.