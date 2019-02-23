185 bin bina risk altında

İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından yaşadığımız binalara yönelik kaygılar artarken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan ürküten bir itiraf geldi. Bakan Kurum, 81 ilde 185 bin 161 riskli yapı tespit edildiğini belirtirken, bu binalardan önemli bir bölümünün henüz yıkılmadığı bilgisini verdi. Kurum, riskli yapı ve alanlarda bulunan 1 milyon 552 bin bağımsız birimden 529 binin yıkımını tamamladıklarını belirtirken, riskli yapı ve alanlarda henüz yıkım işlemi tamamlanmamış 1 milyon 23 bin bağımsız birim olduğu da ortaya çıktı.

Bakan Kurum, bu kritik açıklamaları CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtla kamuoyuna aktardı. Gürer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında tespit edilen riskli binalar ile yıkılan yapılar konusunda bilgi talep etti. Gürer'in önergesini yanıtlayan Bakan Kurum, 6306 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 31 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla 53 ilde 230 adet riskli alan ilan edildiğini bildirdi.

185 BİN YAPI RİSKLİ

Bakan Kurum ayrıca 81 ilde 185 bin 161 riskli yapı tespit edildiğini de açıkladı. Kurum, sorulara verdiği yanıtta, “Bu yapı ve alanlarda bulunan 1 milyon 552 bin bağımsız birimden 529 bin bağımsız birimin yıkım işlekleri tamamlanmış olup, yeniden yapılandırma faaliyetleri devam etmektedir” dedi. Kurum'un bu açıklamalarından, riskli yapı ve alanlarda henüz yıkım işlemi tamamlanmamış 1 milyon 23 bin bağımsız birim olduğu anlaşıldı.

Denetimler yetersiz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekerek, “Geçmişte olmasa bile bundan sonraki yapılar için sıkı denetim kurallarının hayata geçirilmesi gerekmektedir. Pek çok ülkede daha büyük ölçeklerde meydana gelen depremlerde ülkemizde olduğu kadar can ve mal kaybı yaşanmamaktadır. Bunun nedeni, yapılarla ilgili denetimlerin yetersiz olmasıdır. Son olarak 16 Ağustos Marmara depreminde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Binlerce bina yerle bir oldu. Bunlardan ders alarak, daha ciddi tedbirlerle depreme hazırlıklı olmalıyız” dedi. En son yaşanan büyük depremlerden bugüne kadar 22 yıldan fazla zaman geçtiğini belirten Gürer, “Bu süre içerisinde acaba tüm riskli yapılar belirlendi mi? Riskli binaların yıkımı ve yeniden yapılandırma çalışmaları istenilen seviyelere ulaştı mı? Açıklanan rakamlar, ne yazık ki bu anlamda yapılanların olması gerekenin çok altında kaldığını gösteriyor” dedi.