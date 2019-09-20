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Akaryakıta gelen indirimler vatandaşın cebine ne zaman yansır?

Suudi Arabistan'a yapılan saldırı sonrası Türkiye'deki akaryakıt fiyatları dalgalı seyrediyor. Zam haberlerinin ardından dün motorine 15 kuruş indirim geldi ancak pompaya yansıtılmadı. Akaryakıta gelen indirimlerin vatandaşın cebine yansıması için motorinde 7, benzinde 1 kuruştan fazla indirim yapılması gerekiyor.

Sozcu.com.tr
10:24 -
Haberler Ekonomi
Akaryakıta gelen indirimler vatandaşın cebine ne zaman yansır?

Suudi Arabistan’a yapılan saldırı sonrası petrol fiyatları yükselmiş ve Brent petrolün varil fiyatı 70 dolar bandına çıkmıştı. Hemen akabinde ise Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına zam yapılmıştı. Zammın bir kısmı ÖTV’den karşılanırken bir kısmı ise pompaya yansıtılmıştı. Dün ise motorin fiyatına 15 kuruş indirim geldi ve pompaya yansıtılmadı. Gelen indirimlerin pompaya yansımasına ise motorinde 7 kuruş, benzinde ise 1 kuruş kaldı. Örneğin önümüzdeki günlerde motorin fiyatına 7 kuruştan fazla bir indirim yapılırsa kalan rakam pompaya yansıyacak.

MOTORİN FİYATINA 15 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞTI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası dün akşam (EPGİS) Twitter’dan yaptığı açıklamada, “20 Eylül tarihinde geçerli olmak üzere motorinde 15 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

MOTORİNE 34 KURUŞ BENZİNE 35 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Bu hafta motorinin litre fiyatına 12 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak toplam 34 kuruş, benzinde 35 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak toplam 36 kuruş zam yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bugün itibari ile İstanbul’da motorinin litre fiyatı 6.51 TL’den, Ankara’da 6.57 TL’den, İzmir’de ise 6.58 TL’den satılıyor.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 7.11 TL’den Ankara’da 7.17 TL’den İzmir’de ise 7.18 TL’den satılıyor.

EŞEL MOBİL SİSTEM NEDİR?
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak adlandırılıyor.
Ankara Dolar istanbul izmir motorin ÖTV saldırı Suudi Arabistan Türkiye Twitter uygulama zam
Son güncelleme: 10:44 20.09.2019
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