Son dakika: Akaryakıtta dikkat çeken satış

Akaryakıt sektörü zor bir dönemden geçiyor. Sektör kâr marjlarının azaldığından şikayet ederken internette ortalama 500 akaryakıt istasyonunun satışta olduğu görülüyor. Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, “Akaryakıt istasyonlarının mevcut kâr marjı ile ayakta kalması imkansızı başarmak ile eş değerdir” diyor.

‘SEKTÖR HİBRİT VE ELEKTRİKLİYE KAYACAK’

İstanbul’da akaryakıt istasyonu satan Uğur Karapınar sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Eskiden akaryakıt istasyonu günlük 20 bin litre satarken bu rakam son zamanlarda çok düştü. Bununla birlikte elektrikli ve hibrit özellikli araçlara rağbet çoğaldı. Bu nedenle istasyon sahipleri elindeki mülkleri bir an önce çıkarmak istiyor.” dedi.

‘KAR MARJIMIZ DÜŞÜK’

İsmini vermek istemeyen bir başka istasyon sahibi ise bayiler ile istasyonlar arasındaki kar marjından yakınarak istasyonların satılığa çıkarıldığını söylüyor.

MEVCUT KAR MARJI İLE AYAKTA KALMASI İMKANSIZ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş ise akaryakıttaki kar marjlarından yakınarak, “Akaryakıt istasyonlarının mevcut kâr marjı ile ayakta kalması imkansızı başarmak ile eş değerdir. Bugün itibarı ile dağıtıcı ile bayiye litrede brüt 63 kuruş kâr kalmaktadır. En adil paylaşım olan yüzde 50-50’de bayiye brüt 31.5 krş/lt kalmaktadır. Litre başına maliyetler ise bu rakamdan yüksektir. Litre başına maliyetlerimiz, POS 13 kuruş, personel ve genel gider 14 kuruş, nakliye 11 kuruş, zorunlu istihdam 2 kuruş, toplam: 40 kuruş… Bu rakamlarla bir istasyonun hayatını idame ettirmesi artık mümkün değildir. Bu rakamlarla istasyon sahibinin ailesine bakabilmesi hiç mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

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’46 BAYİ KONKORDATO VEYA İFLAS ETTİ’

En kısa sürede POS komisyonlarının aşağı çekilmesi gerektiğini belirten Aktaş, “Kısa sürede bankaların fahiş POS komisyon oranları aşağı çekilmeli, zorunlu tutulan ama işlevi olmayan istihdam edilen müdürlerin zorunluluğu kaldırılmalı ve en önemlisi kar marjlarımız ivedilikle artırılmalıdır. Yoksa adım adım gelmeye başlayan konkordato ve iflaslar sektörümüzde de görülmeye başlanacaktır. 46 bayi ve 5 dağıtıcı firma konkordato veya iflas etti” diye konuştu.