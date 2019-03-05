Akdeniz’de neden petrol ve gaz aramıyoruz?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e kritik sorular yöneltti. Başarır, önceki gün TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde “Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgelerde (MEB) petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlamayı ne zaman düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Başarır, soru önergesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

40 GÜN BEKLETİLDİ

“18 Şubat'ta 10 soruluk önerge vermiştim. Önergemde, ülkemiz kıyılarına yakın bölgeler olan Erdemli ve Alanya açıklarında sondaj çalışmalarının yapıldığını ve herhangi bir pozitif sonuç elde edilemediği konusuna değinmiş, Alanya-1 kuyusunda geminin çalışır halde olmadan 40 gün boyunca boş bekletildiği iddialarına yer vermiştim. Soru önergemdeki amaç, kuyuların neden açıldığını sorgulamak değil, kuyunun başında sondaj gemisinin 40 gün boş yere sondaj yapmadan neden bekletildiğini sorgulamaktı. Bir başka amacım da Akdeniz'in daha açıklarında da arama yapılması konusunda bakanlığınızın gözünü açmak ve diğer ülkeler Akdeniz'de doğalgaz bulurken bizim neden bulamadığımızı sorgulamaktı.”

Geldiğimiz noktada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden birini bulduğunu açıkladığını hatırlatan Başarır, “GKRY'nin tek taraflı ilan ettiği MEB'lerde sondaj ruhsatı verdiği ABD'li ExxonMobil'in 141 ila 226 milyar metreküp arasında gaz rezervi bulduğu belirtildi. Daha önceki yazılı soru önergemin hiçbir yerinde ‘Akdeniz'de doğalgaz ve petrol aramayalım, kuyuları kapatın, Akdeniz'den çekilelim' gibi ifadem yoktu. Elbette sondaj ve sismik gemilerimiz denizlerimizde doğalgaz ve petrol yataklarının yerlerini tespit etmek için çalışacak. Elbette Akdeniz'de petrol arayacağız. Ancak bu aramaları sadece kıyılarımıza yakın yerlerde değil, bir an önce münhasır ekonomik bölgelerde ve bizim de hakkımız olan 1, 4, 5, 6 ve 7 nolu bloklarda da yapmalıyız” dedi.

KRİTİK SORULAR

Geldiğimiz süreçte TPAO'nun içinin boşaltıldığını, sondaj ve kuyu tamamlama gruplarının kaldırıldığını, deneyimli personelin emekliliğe zorlandığını öne süren Ali Mahir Başarır, Bakan Dönmez'e şu soruları yöneltti:

1- Türkiye olarak Akdeniz'deki hakkımızı, hukukumuzu korumak adına MEB'lerde neden petrol ve doğalgaz araması yapamıyoruz? Söz konusu bölgelerde arama yapmamızı engelleyen sebepler nelerdir?

2-Ülkemizin çıkarlarını korumak adına Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgelerde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlamayı ne zaman düşünüyorsunuz?

3- Her fırsatta dostumuz dediğiniz Katarlıların , Güney Kıbrıs Rum Yönetimi izni ile 10. bölgede ABD'li Exonmobil ile ortaklaşa doğalgaz ve petrol arama çalışmaları yapmasını nasıl karşılıyorsunuz?

4- Güney Kıbrıs Yönetimi ile birlikte Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları yapan Katarlılara, TPAO ve BOTAŞ'ın satılacağı iddiaları doğru mudur? Doğru ise TPAO'nun ruhsatları, gemileri ve sahalarının da Katarlıların eline geçeceğinin farkında mısınız?