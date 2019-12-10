Avrupa’nın en kötü 4 ülkesinden biri

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için görüşmeler 2 Aralık'ta başladı, bugün ise ikinci toplantı yapılacak. 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücretin yıl sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor. Türkiye'de çalışanların yüzde 42.2'sinin asgari ücret ve altında bir ücret alması yaşam standardının belirlenmesi bakımından asgari ücreti çok daha önemli bir sorun haline getiriyor. Türkiye'de 10 milyon civarında çalışanın asgari ücrete çok yakın bir ücretle çalıştığı biliniyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hem geçim ücreti hem de milli gelir artışı dikkate alındığında 2020 yılı asgari ücretinin en az net 3 bin 200 TL olması gerektiğini belirtti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, bu rakamın altında bir teklife kapalı olduklarını net bir dille ifade etti.

İDDİALARI ÇÜRÜTTÜ

DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) Asgari Ücret Raporu, Türkiye'de asgari ücretin dünyadaki diğer ülkelere göre yüksek olduğu yönündeki iddiaları çürütüyor. Türkiye'nin asgari ücret gerçeğini yansıtan raporda, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de Euro cinsinden yıllık asgari ücretler ve 2009-2019 arası değişim yer alıyor. Buna göre Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip 4'üncü ülke konumunda. Türkiye'den daha düşük asgari ücrete sahip ülkeler ise Sırbistan, Bulgaristan ve Arnavutluk.

8 ÜLKENİN GERİSİNDE

Eurostat'ın verilerine göre AB ülkeleri içinde en yüksek asgari ücret aylık 2 bin 71 Euro ile Lüksemburg'a ait. Asgari ücret İrlanda'da bin 656, Hollanda'da bin 636, Almanya'da bin 557, İngiltere'de bin 525, Fransa'da ise bin 521 Euro seviyesinde. İspanya bin 50 Euro asgari ücrete sahipken, Yunanistan 758, Portekiz 700, Polonya 533, Macaristan 464, Romanya 446 Euro asgari ücrete sahip. Böylece Türkiye'deki asgari ücret sadece Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi Avrupa Birliği'nin güney ülkelerinden değil, Polonya, Romanya ve Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerinden de düşük. 2009'da Türkiye'den düşük asgari ücrete sahip 11 ülke varken, 2019'da sayı 3'e kadar geriledi.

11 Cumhuriyet Altını kaybetti

Asgari ücret sadece döviz karşısında değil altın karşısında da dramatik ölçüde değer kaybetti. Merkez Bankası'nın yıllık ortalama Cumhuriyet altını fiyatlarına göre 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarı ile 25 altın alınabilirken, 2019 itibariyle yıllık net asgari ücretle sadece 14 Cumhuriyet altını alınabiliyor.

Türkiye'de asgari ücretin yıllık artış hızı pek çok Avrupa ülkesine göre düşük düzeyde kaldı. Öyle ki, 2009'da Türkiye'den daha düşük asgari ücrete sahip ülkeler bile geçen sürede Türkiye'den çok daha yüksek asgari ücret uygulamaya başladı. Türkiye'de 2009'da 321 Euro olan asgari ücret, 2019 yılında 422 Euro'ya yükselirken, asgari ücretin yıllık artış hızı yüzde 2.8 seviyesinde kaldı. Oysa, asgari ücret Romanya'da yüzde 12, Bulgaristan'da yıllık yüzde 8.8, Macaristan'da yüzde 5.8 arttı. Slovenya'da 2009-2019 arasında asgari ücretteki yıllık artış yüzde 4.2, İspanya'da yüzde 3.7 düzeyinde gerçekleşti.