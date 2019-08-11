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Bakanlığın Marmaray’ı ücretli Belediye’nin metrosu bedava

İstanbul'da toplu taşımada yaşanan bu hadiseyi kolay kolay dünyanın başka yerinde göremezsiniz... Tam bizlik bir olay yaşandı. İstanbul'un iki önemli raylı sistemlerinden Hacıosman-Yenikapı hattı bayramda ücretsiz olurken, Marmaray için para ödeniyor. Gerekçe, Marmaray'ın işletmesinin bakanlığa bağlı olması. Yani metroya binerek Yenikapı'ya kadar ücret ödemeyen biri Halkalı'ya aktarma yapacaksa ücret ödüyor.

Fatma VURGUN
14:51 -
Haberler Ekonomi
Bakanlığın Marmaray’ı ücretli Belediye’nin metrosu bedava

Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul’da Belediye’ye ait toplu taşıma araçları ücretsiz olurken 10 Mart’ta AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Halkalı-Gebze hattının ücretli olması vatandaşların tepkisine yol açtı.

İstanbullulara hizmet veren TCDD’nin banliyö tren hattı Marmaray, bayram tatilinde de ücretli.

Kurban bayramı süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ., Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel deniz yolu toplu ulaşım motorları, tramvay, füniküler ve metroda İstanbul Kart aracılığı ile ücretsiz yolculuk yapabilirken bütün duraklarının açılışı 10 Mart’ta gerçekleştirilen TCDD bünyesinde yer alan Marmaray’ın ücretli olması vatandaşların tepkisine neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği metrolar bayramda ücretsiz. Yenikapı-Hacosman hattı da bunlardan biri…

BİR METRO ÜCRETLİ, BİR METRO ÜCRETSİZ

Halkalı’dan Levent’e gitmek isteyen bir yolcu, Yenikapı’ya kadar TCDD’ye ait Marmaray ile 3.25 TL ödeyip ardından aktarma yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Metro ile Levent’e ücretsiz gelebiliyor. Marmaray’ın da ücretsiz olduğunu düşünen vatandaşlar, turnikelerde ücret kesildiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Vatandaşlar da Marmaray’ın ücretli olmasına ilişkin tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

Son güncelleme: android-time 15:04 11.08.2019
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