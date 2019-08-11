Bakanlığın Marmaray’ı ücretli Belediye’nin metrosu bedava

Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul’da Belediye’ye ait toplu taşıma araçları ücretsiz olurken 10 Mart’ta AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Halkalı-Gebze hattının ücretli olması vatandaşların tepkisine yol açtı.

Kurban bayramı süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ., Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel deniz yolu toplu ulaşım motorları, tramvay, füniküler ve metroda İstanbul Kart aracılığı ile ücretsiz yolculuk yapabilirken bütün duraklarının açılışı 10 Mart’ta gerçekleştirilen TCDD bünyesinde yer alan Marmaray’ın ücretli olması vatandaşların tepkisine neden oldu.

BİR METRO ÜCRETLİ, BİR METRO ÜCRETSİZ

Halkalı’dan Levent’e gitmek isteyen bir yolcu, Yenikapı’ya kadar TCDD’ye ait Marmaray ile 3.25 TL ödeyip ardından aktarma yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Metro ile Levent’e ücretsiz gelebiliyor. Marmaray’ın da ücretsiz olduğunu düşünen vatandaşlar, turnikelerde ücret kesildiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Vatandaşlar da Marmaray’ın ücretli olmasına ilişkin tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.