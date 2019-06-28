Bankalar futbola kayyum atıyorlar

Artan döviz kurları ve ekonomideki belirsizliklerin vurduğu futbol kulüpleri borç batağından kurtulamıyor. Bankalara olan ödemelerini yapamayacak seviyeye gelen kulüpler için yeni bir adım atılıyor.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, bankalardan üst düzey yöneticiler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yönetim kuruluna girerek görev alacaklar. Böylece borçların nasıl yapılandırılacağı, kulüplerin bütçe yönetimleri ve hatta transfer politikaları bankaların kontrolünde olacak.

Kulüplerin hem özel hem de kamu bankalarına yüklü miktarda borçları olduğu ifade ediliyor. En çok borçlanılan bankalar ise Denizbank, Ziraat, Aktifbank ve Halkbank. Bankalar dışında kulüplerin faktoring şirketlerine de yüklü miktarda borçları bulunduğu, bununla da ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

EN BORÇLU FENERBAHÇE

Kulüplerin borçlarına bakıldığında, aslan payının 4 büyük kulüpte olduğu görüldü. Toplam borcu 10 milyar TL'yi bulan 4 büyüklerde en borçlu kulüp ise Fenerbahçe. Sarı kanaryaların güncel 3.5 milyar TL borcu olduğu açıklandı. Fenerbahçe'nin arkasından ezeli rakibi Galatasaray 3 milyar TL borçla geliyor. Siyah-beyazlı ekip Beşiktaş'ın 2.3 milyar TL borcu varken, 1.1 milyar TL borca sahip Trabzonspor 4 büyükler arasında en az borca sahip kulüp olarak dikkat çekiyor. Bankalar ve diğer finans kuruluşları, 10 milyar TL'yi bulan borçların önemli bir kısmını yapılandırmayı planlıyor. Yapılandırılacak borç tutarı 8 milyar TL'yi bulacak ve bu her kulüp için ayrı bir takvime bağlanacak.

Kulüplerin borçlarının yapılandırılması konusunda uzun bir süredir çeşitli çalışmalar devam ediyordu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Süper Lig kulüpleri arasında bir protokol dahi hazırlandı. Alacaklı bankaların ana aktör olacağı bu son formülün de kısa süre içinde TFF tarafından açıklanacağı ifade ediliyor.

Türk futbolunu neler bekliyor?

Bankalar, 8 milyar TL'yi bulması beklenen borç yapılandırması sonrası batık kredileri nakde çevirmek için çeşitli girişimlerde bulunacak. Federasyon yönetimine girecek banka yöneticilerinin, kulüplerin bir miktar hisselerini yabancılara satarak döviz girdisi sağlayabileceği ifade ediliyor. Bu noktada özellikle Körfez ve Uzak Doğu sermayesini Türkiye'ye çekecek hamleler gelebilir. Bilindiği üzere İngiltere başta olmak üzere Almanya, Fransa ve İspanya'da pek çok spor kulübünde Arap ve Asyalı zenginlerin milyarlarca dolarlık yatırımları bulunuyor.