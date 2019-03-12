Benzinde zam beklentisi

Türkiye’de benzin fiyatları belirlenirken dolar kuru ve ürün fiyatlarındaki değişim dikkate alınıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre benzinin ton fiyatı 24 dolar arttı. Son 1 ayda benzinin ton fiyatındaki artış 85 dolar oldu.

Dün Akdeniz piyasasındaki benzinde oluşan yüzde 4.2 lik artış ile 610 dolar/metreküp’ten işlem görmesi sonucu bugün yeniden benzinde 11 kuruşluk artış beklentisi yarattı.

PETROLDEKİ DALGALANMA VE DÖVİZ KURU DA TAKİP EDİLECEK

Sektör yetkilileri zammın pazartesi günü beklendiğini ifade ederken pazartesiye kadar brent petrol fiyatlarında oluşan dalgalanma ile döviz kuru da zammın miktarının tespitinde takip edilecek.