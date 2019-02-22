Bitcoin 4 bin dolara yükseldi

Kripto para birimleri piyasalarında Pazartesi günü başlayan artış eğiliminin ardından Bitcoin 4,000 dolar düzeylerini gördükten sonra yukarı yönlü hareket ederek 3,900 doların üzerinde seyretmişti. Piyasada Perşembe günü çeşitli yaptırım ve açıklamaların etkisiyle başlayan düşüş eğiliminin ardından piyasa toparlanırken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.13 artışla 4,000 dolara yükseldi ve 70 milyar 225 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.9'unu oluşturdu.

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Toplam 2,082 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.29 düşüşle yalnızca Ripple gerilerken, en büyük 100'den de 83'ü yükseldi ve artış eğilimine yüzde 31.79 ile 99'uncu sıradaki LATOKEN öncülük etti.

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Olumlu gelişmelerde piyasa hacmi de 135 milyar 231 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 24 milyar 148 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1. Bitcoin 1.13

2. Ethereum yüzde 1.86

3. Ripple yüzde 0.29 düştü.

4. EOS yüzde 3.31

5. Litecoin yüzde 0.76

6. Bitcoin Cash yüzde 1.34

7. Tether yüzde 0.19

8. Stellar yüzde 0.50

9. TRON yüzde 1.20

10. Binance Coin yüzde 3.46 artarken