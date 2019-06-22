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Bitcoin doları 10’a katladı!

Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin 2018'den bu yana ilk defa 10 bin doların üzerine çıkarak 10 bin 907 dolar seviyesine geldi. Bitcoin'de işlem hacmi de son 24 saatte yüzde 12 artarak 21 milyar dolara ulaştı. Son hareketle beraber Bitcoin 2019 genelinde dolar karşısında yüzde 187 değer kazanarak rekora imza attı.

21:18 -
Haberler Ekonomi
Bitcoin doları 10’a katladı!

Dünyanın konuştuğu kripto para birimi Bitcoin doları ona katladı. Birkaç ay önce sert bir düşüş yaparak yatırımcısını üzen Bitcoin 10 bin doların üzerine çıktı.

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FACEBOOK DA KRİPTO PARA PİYASASINDA

Daha önce ABD'li teknoloji şirketi Facebook, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Facebook'tan salı günü yapılan açıklamaya göre, kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra 2020 yılında piyasaya sürülecek ve Calibra, ‘Messenger ve Whatsapp'ta bağımsız bir uygulama’ olacak.

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Son güncelleme: android-time 21:28 22.06.2019
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