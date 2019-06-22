Bitcoin doları 10’a katladı!

Dünyanın konuştuğu kripto para birimi Bitcoin doları ona katladı. Birkaç ay önce sert bir düşüş yaparak yatırımcısını üzen Bitcoin 10 bin doların üzerine çıktı.

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FACEBOOK DA KRİPTO PARA PİYASASINDA

Daha önce ABD'li teknoloji şirketi Facebook, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Facebook'tan salı günü yapılan açıklamaya göre, kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra 2020 yılında piyasaya sürülecek ve Calibra, ‘Messenger ve Whatsapp'ta bağımsız bir uygulama’ olacak.

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