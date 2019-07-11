Büyük İstanbul Otogarı’nın otopark işletmesi İSPARK’a devredildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Harem Otogarı ile birlikte şehir dışına taşınacağını söylediği Bayrampaşa Otogarı'nın nasıl işletileceği konusu sözleşmenin dolması nedeniyle bir süredir tartışma konusuydu. İBB Meclisi'nde, İBB Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklif 11 temmuz tarihli oturumda oya sunuldu.

Teklifte, Bayrampaşa'da yaklaşık 230 dönüm arazi üzerinde otogar kompleksi yapılması için İBB ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasında düzenlenen 25 yıllık sözleşmenin süresinin 5 Mayıs 2019 tarihinde bittiği belirtildi.

İşletmeci derneğin 25 Nisan 2019 tarihli dilekçesi ile kullanım hakkı süresinin 25 yıl daha uzatılması talebinde bulunduğu aktarıldı. Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, bu dilekçe doğrultusunda Fen İşleri Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı ve İSPARK A.Ş'den değerlendirme istedi.

DERNEĞİN TALEBİ UYGUN BULUNMADI

Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 21 Haziran 2019 tarihli yazısında “Büyük İstanbul Otogarı'nın yeni otogar alanı yapılıncaya kadar İSPARK A.Ş. bünyesinde işletmeye alınmasının planlandığı ve mevcut işletmeci olan Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'ne süre uzatımının verilmesinin uygun bulunmadığı” değerlendirmesi yapıldı.

Bu nedenle Büyük İstanbul Otogarı'ndaki ticari faaliyetlerin ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması amacıyla otogarın işletmeciliğinin; işletme süresinin 5 yıl olması ve alınacak işletme bedelinin belediye meclisince belirlenmesi kaydıyla İBB iştiraklerinden İSPARK A.Ş'ye devredilmesi konusunda karar alınmak üzere teklif yazısının belediye meclisine havale edilmesi istendi.

“OTOGAR SADECE OTOPARK İŞLETMESİ DEĞİL”

Teklif Hukuk Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından değerlendirildi. Komisyonların ortak raporunda, teklifte otogarın işletmeciliğinin İSPARK'a devredilmesinin teklif edildiği ancak Büyük İstanbul Otogarı kapsamında kapalı ve açık alanların miktar ve niteliği, kullanım şekli, gelir getirici alanları ve tahmini gelirlerinin belirlenmediğini, bu alanlar ile ilgili herhangi bir detay bilgiye yer verilmediği kaydedildi. Büyük İstanbul Otogarının sadece otopark işletmesi olmayıp 340 otobüs firmasına hizmet veren 168 adet yazıhane ile birlikte benzin istasyonları ve otelin bulunduğu, tamirhane, yedek parça, satış dükkanı, elektrikçi, depo, konfeksiyon, ayakkabıcı, ikram ürünleri satış yerleri, eczane, kuyumcu, kırtasiye, ganyan bayi, noter, büro, matbaa gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren dükkanların bulunduğu, 2000 civarında olan dükkanların bir kısmının boş olduğu kaydedildi.

“İHALE EDİLMESİ GEREKİR”

Mevzuata göre Büyük İstanbul Otogarı'nın işletmesinin belediye tarafından yapılamaması halinde otogar işletmesi olarak veya her bir işletmenin ayrı ayrı ihale mevzuatı hükümleri doğrultusunda ihale edilmesi gerektiği ifade edildi. Belirli bir süre kullanım hakkı sağlayan sözleşmelerde kullanım süresi dolduğunda hak sahibinin ne şekilde hareket edeceğinin yasada düzenlendiği anlatıldı. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Büyük İstanbul Otogarı bünyesinde bulunan otopark işletmesinin elde edileck gelirin yüzde 25'inin İBB'ye ödenmesi ve otoparkın ilk 1 saat ücretsiz olması kaydıyla 5 yıl süre ile İSPARK'a devredilmesine karar verildi.

MÜDÜRLÜĞÜNE İADE EDİLDİ

Otopark dışında kalan alanlarının işletmesinin ne şekilde yapılacağı konusunda karar vermek, İBB tarafından yapılmaması halinde otogar işletmesinin veya otogar bünyesinde bulunan yazıhane, dükkan ve gelir getirici alanların ihale mevzuata hükümleri doğrultusunda ihale edilmesi konularında gerekli kararı vermek üzere dosya oy birliği ile müdürlüğüne iade edildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Daha önceki idarenin de planladığı bizim de katıldığımız gibi taşınması gündemde. Bu süreci hızlandıracağız. Bu alan otogar olmaktan çıkmış durumda, çevresini etkiler biçimde metruk duruma düştü. Hızlıca temizlenip düzeltilmesi gerek. Teknoloji merkezine dönüştürme projemizi de meclisimizde ve idaremizde tartışacağız” dedi.