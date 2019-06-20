CHP’den KYK borcu teklifi

Türkiye'de her dört işsizden birinin üniversite mezunu olduğunu hatırlatan Gürer, “İş bulamayan üniversite öğrencisinin eğitim döneminde aldığı borçlanmanın ödeme tarihi geliyor. Üniversite bitirmiş ama işsiz öğrencinin borcunu ailesi ödemek zorunda kalıyor. Ciddi mağduriyetler var. Bu kanun teklifi Türkiye'de üniversite mezunu olup işsizlikle boğuşan gençlerimizin ve dar gelirli ailelerini rahatlatacaktır” dedi.

Mevcut düzenlemede, öğrenci mezun olduktan 2 yıl sonra aldığı kredi borcunu ödemeye başlıyor.

Gürer, “2018 yılında yüzde 19 olan genç işsizlik, 2019 yılında 26.1'e yükselmiş ve Türkiye'de her 4 gençten biri işsiz. KYK'ya borç ödeme zamanı gelince sorunları da artıyor. Bir de bu işsizlerimize KYK borcu yüklemeyelim” diye konuştu.

Hükümete bu konuda acil harekete geçmesi için çağrıda da bulunan Gürer, “Okulunu bitiren çok sayıda mezun, bizleri arayıp bu konuda çözüm üretilmesini istemekte. KYK borçları için, iş bulmadan ödeme olmamasını talep etmektedir. Bu kanun sorunu çözecektir” dedi.