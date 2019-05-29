CHP’li Aygun: Uçuş güvenliği riske ediliyor

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, İstanbul Havalimanı'ndaki sıkıntılara ilişkin kapsamlı bir soru önergesi verdi. Aygun, İstanbul Havalimanı'nın dibindeki Lodos Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait 24 megavatlık (MW) güce sahip rüzgar santralinin, pilotların uçuş güvenliğini olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle Cengiz İnşaat, MNG, Limak ve Kalyon Havacılık tarafından satın alındığını belirtti. Santralin sökülerek başka bir bölgeye taşınacağını belirten Aygun, “Tüm bu gelişmeler, İstanbul Havalimanı'ndaki fizibilite sorununu ortaya koymuyor mu?” diye sordu.

SAHADA NEDEN ÖLÇÜM YAPILMADI

Aygun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, beton yüzeylerde mikro ölçekte ısınma hızının artması ve soğuma hızının düşmesi nedeniyle deniz yüzeyinden gelecek rüzgar maruziyetinin daha çok artacağını kaydederek, “Pist yönleri planlanırken, Kumköy ve Florya Meteoroloji İstasyonu dışında sahada ölçüm yapılmış mıdır?” dedi. Aygun, önergesinde şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

– Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin rüzgar uyarısı neden dikkate alınmamıştır? Türk Hava Kurumu Teknik Birimi'nin Karadeniz'den gelen rüzgarlar nedeniyle projeye onay vermediği bilinirken, bu proje nasıl hayata geçirilmiştir?

– Havalimanına hava durumu izleme radarı kuracak mısınız?

– Havalimanına park için kurulan otomatik yaklaşma sisteminin çalışmadığı iddiası doğru mudur?

– Pistlerin ısıtma sistemi neden hâlâ kurulmamıştır?

UYARILAR DİNLENMEDİ

Aralık 2014 tarihinde Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 3. Havalimanı Teknik Raporu'nda, İstanbul Havalimanı'nın doğrudan deniz üzerinden gelen rüzgarlara açık olduğunun belirtildiğine işaret eden Aygun, şu bilgilere yer verdi:

“Uçağın rüzgarı önden alması gerektiği, arkadan ve yandan alınan rüzgarın tehlikeli olduğuna işaret edilen raporda, Türk Hava Kurumu Teknik Birimi'nin Karadeniz'den gelen rüzgarlar nedeniyle projeye onay vermediği belirtilmiştir. Raporda, İstanbul Havalimanı ÇED Raporu için Kumköy, Florya ve Göztepe Meteoroloji İstasyonu'ndan alınan verilerin, proje alanındaki değerleri yansıtmadığı belirtilmiştir. Bu uyarıların haklılığı, 17 Mayıs'ta ortaya çıkmıştır. 8 uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inemediği için Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Birçok uçak, 1 saate varan rötar yapmıştır. Çorlu Atatürk Havalimanı'nın kapasitesinin, bu yönlendirmeleri ne kadar karşılayabileceği ise bilinmemektedir.”