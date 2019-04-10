Dış ticaret endeksleri açıklandı

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken, yakıtlarda yüzde 4,8 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,3 ARTTI

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,9, yakıtlarda yüzde 148,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2 azaldı.

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 31,5, yakıtlarda yüzde 2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında 162,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,1 azalarak, 2019 Şubat ayında 160,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Şubat ayında 139,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 10,3 artarak, 2019 Şubat ayında 153,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında 118,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,1 artarak, 2019 Şubat ayında 121 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Şubat ayında 132,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16 azalarak, 2019 Şubat ayında 111,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2019 YILI ŞUBAT AYINDA 101,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Şubat ayında 107,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,4 puan azalarak, 2019 yılı Şubat ayında 101,7 oldu.

İHA