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Son dakika… Doğa Koleji: Alıcı kurumlarla görüşmeler devam ediyor

Son günlerde öğretmenlere maaşlarını ödeyemediği için gündeme gelen Doğa Koleji okulların satış süreciyle ilgili sozcu.com.tr'ye özel açıklamada bulundu.

Sozcu.com.tr
22:58 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Doğa Koleji: Alıcı kurumlarla görüşmeler devam ediyor

Öğretmenlerine maaşlarını düzenli bir şekilde ödeyemediği için veliler tarafından da protesto edilen Doğa Koleji, satış süreciyle ilgili önemli bir gelişmeyi sozcu.com.tr ile paylaştı.

Okul, satış sürecinin ardından geciken ödemelerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Doğa Koleji’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Büyük Doğa Ailesinin son günlerde yaşadığı olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ediyoruz.

Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır.

Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Doğa Koleji”

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Milli Eğitim Bakanlığı son dakika Sözcü
Son güncelleme: 23:02 08.12.2019
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