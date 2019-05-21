Düşen fiyatlar markete yansımadı

Hasat sezonunun açılması ile birlikte tarlada fiyatlar düşüşe geçerken, Ramazan ayının etkisi ile gıda talebi artan tüketici, temel ürünler için markette ucuzluk göremedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından açıklanan fiyat karşılaştırması analizine göre, markette 19 ürünün fiyatı artışa 15 ürünün fiyatı azalışa geçti. Üretici fiyatlarına bakıldığında ise 10 üründe fiyat değişmezken 8 üründe fiyat artışı, 11 üründe ise fiyat azalışı görüldü. Bu dönemde kuru kayısı 4.5 kat, kuru incir 4 kat, nohut 3.7 kat, süt ve yeşil mercimek 3.6 kat, kabak 3.5 katlık fiyat farkları ile tüketiciye satıldı.

Fiyat araştırmalarının sonucunu açıklayan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan başlangıcında hem market hem de üreticide fiyatı en fazla artan ürünün limon, fiyatı en fazla düşen ürünün ise üreticide domates, marketlerde kuru soğan olduğunu aktardı. Üretici fiyatlarındaki düşüşün marketlere yansımadığını aktaran Bayraktar, elma, pirinç ve fındığın fiyatının üreticide değişmezken, tüketicide elmanın yüzde 7.30, pirincin yüzde 5.12, fındık fiyatının ise yüzde 1.15 arttığı bilgisini verdi. Ramazan ortasında da fiyatları aldıklarını vurgulayan Bayraktar, halkı daha çok ilgilendiren market fiyatlarına bakıldığında, kuru incir, zeytinyağı ve kuru fasulye fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 53.25 ile en fazla kuru soğanda meydana geldiğini dile getirdi.

ARZ DEPODAN SAĞLANIYOR

Ramazan öncesine göre üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının limonda görüldüğünü, limonun yanı sıra süt, patlıcan, ıspanak, Antep fıstığı, kuru üzüm, dana eti ve kuzu etinde fiyat artışları yaşandığını vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Fiyatı artan ürünlere baktığımızda, arzın depolardan sağlandığı limonda ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak fiyat artışı yaşandı. Sütte yaşanan fiyat artışında, Ulusal Süt Konseyi'nin Mayıs-Aralık tarihlerini kapsayan yeni tavsiye fiyatını litrede 1 lira 70 kuruştan 2 liraya çıkarması etkili oldu. Patlıcanda hasat edilen ürün miktarının azalması fiyat artışına yol açmıştır. Ispanakta da hasadın sonuna gelinmesi etkili oldu.”

Bayraktar, üreticide fiyatı düşen ürünlerin ise domates, kabak, sivri biber, salatalık, marul, yeşil soğan olduğunu söyledi.

En büyük artış limonda

TZOB verilerine göre, kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 31.91 ile kabak, yüzde 27.48 ile domates, yüzde 23.33 ile sivri biber, yüzde 20.46 ile marul, yüzde 17.63 ile patates, yüzde 6.93 ile kırmızı mercimek, yüzde 6.43 ile yeşil mercimek, yüzde 5.19 ile salatalık izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 21.62 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 17.09 ile süt, yüzde 7.30 ile elma, yüzde 6.19 ile ayçiçeği yağı, yüzde 6.15 ile mısırözü yağı, yüzde 5.92 ile patlıcan, yüzde 5.44 ile tavuk eti izledi.