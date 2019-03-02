Ekonomik kriz evlilikleri vurdu

Ekonomik kriz aile saadetini de sarstı. Artan geçim sıkıntıları ile birlikte evlenme kararı alan çiflerin sayısı azalırken, boşananların sayısı zirve yaptı. Türkiye'de geçen yıl evlenen çift sayısı 553 bin 202, boşanan çift sayısı ise 142 bin 448 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.9 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 10.9 artış gösterdi. Boşanan çiftlerin sayısı 2015'te 0.7 artarken, 2016'da yüzde 4.3 azalmıştı. 2017'de ise bu oran yüzde 1.8 artışla 128 bin 411 olmuştu.

EN YÜKSEK EVLİLİK KİLİS'TE

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. En yüksek kaba evlenme hızı binde 8.55 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 8.29 ile Adıyaman, binde 8.05 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızı en düşük binde 4.43 ile Gümüşhane'de oldu. Bu ili binde 4.91 ile Bayburt, binde 5.13 ile Kastamonu takip etti. Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27.8, kadınlar için 24.8 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3 olarak belirlendi. İlk evlenme yaş farkının ortalama en yüksek olduğu il 4.5 yaş ile Kars çıktı. Bu ili 4.4 yaş ile Ağrı, 4.3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller 2.3 yaş ile Kastamonu olarak kayıtlara geçti.

EVLİLİKTE İLK 5 YIL KRİTİK

2018'de kaba boşanma hızı en yüksek olduğu kent İzmir oldu. Bu kentte boşanma oranı binde 2.79 olarak ölçüldü. Bu şehri binde 2.77 ile Muğla, binde 2.69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 0.16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0.28 ile Şırnak, binde 0.31 ile Siirt izledi. Boşanmaların yüzde 37.6'sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20.4'ü ise 6-10 yılında gerçekleşti.

Yabancı gelin Suriye'den damat Almanya'dan

Yabancı gelinlerin sayısı 2018'de 22 bin 743 olarak kaydedilirken, toplam gelinlerin yüzde 4.1'ini yabancılar oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 15.7 ile Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 13.9 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10.9 ile Alman gelinler izledi. Yabancı damatların sayısı geçen yıl 4 bin 119 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 0.7'sini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 34.1 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 13.1 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 7.8 ile Avusturyalı damatlar takip etti.