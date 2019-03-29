Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 2,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubatta Türkiye’nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 442 milyon 885 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” oluşturdu. Geçen yıl şubatta bu rakam 3 milyar 352 milyon 414 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 2,7’lik artış oldu.

Öte yandan, şubat ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78,3 artarak 2 milyon 342 bin 950 tona yükseldi.

AA