Erol Bilecik’ten genel kurul tepkisi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik Merkez Bankası'nın nisan ayında yapılması gereken genel kurul toplantısının Ocak ayına alınması hakkında açıklamalar bulundu. Bunun rutin bir uygulama olmadığını söyleyen Bilecik, "Ana dileğimiz buradaki nakdin seçim için harcanmaması" dedi. Merkez Genel Kurulu'nda Hazine'ye aktarılacak parayı da açıklıyor. Geçen yıl kurum devlete yaklaşık 12 milyar TL aktarmıştı.

Merkez Bankası her yıl Nisan ayında yaptığı Genel Kurul'u bu yıl 18 Ocak'ta gerçekleştirecek. TCMB her yıl Nisan ayında gerçekleştirdiği Genel Kurul sonrası kârının büyük bölümünü ana hissedar olan Hazine'ye aktarıyor. Toplantının öne alınması Hazine’ye aktarılacak paranın seçimlerde kullanılacağı yorumlarına neden oldu. Merkez Bankası 2017 yılında Hazine’ye 2017 kârından yaklaşık 12 milyar TL aktarmıştı.

“ANA DİLEĞİMİZ SEÇİM İÇİN HARCANMAMASI”

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Merkez Bankası’nın genel kurul tarihinin değiştirilmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, genel kurul tarihinin değişmesini yorumlayan Bilecik bu tür uygulamaların rutin olmadığını söyledi.

“Ana dileğimiz buradaki nakdin seçim için harcanmaması.” diyen Bilecik, şöyle devam etti:

Çünkü özellikle dış yatırımcının bu tür rutin olmayan uygulamalarla kafasını karıştırmamalıyız.

Erol Bilecik: Yatırım kararlarında kurun ya da faizin seviyesiyle beraber, istikrar ve güven de bir o kadar önemli. 2001 krizi sonrası yaptığımız reformlar sayesinde, ülkemize yüklü miktarda doğrudan yatırım çekebilmiştik.

Türkiye'nin ne zaman kuvvetli bir hikayesi ve öngörülebilir kurallı bir ekonomik yapısı olduysa, biz o dönemlerde önemli yatırım hamleleri gerçekleştirebildik. Yatırımcıya iyi bir hikâye sunmanız gerekiyor.

Bugün Türkiye yeniden çok güçlü yatırımlar çekmek için, yeniden yatırımcının piyasa ekonomisi, fiyat serbestisi, kambiyo rejimi gibi başlıkları sorgulamadığı bir ülke olmalı. Türkiye'nin yeni ekonomi hikâyesinin tutarlı ve net bir şekilde yatırımcılara gösterilmesi gerekiyor.

HAZİNE’YE AKTARIYOR

TCMB her yıl Nisan ayında gerçekleştirdiği Genel Kurul sonrası kârının büyük bölümünü ana hissedar olan Hazine'ye aktarıyor.

Bankanın vergi sonrası kârı 2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 92.5 artışla 18.38 milyar TL olarak gerçekleşti.

TCMB Hazine'ye 2016 yılından sağladığı yaklaşık 9.55 milyar TL kâr üzerinden yaklaşık 6.41 milyar TL aktarmıştı. Banka Hazine'ye 2017 kârından ise yaklaşık 12 milyar TL aktardı.

2018 yılına ilişkin TCMB bilançosu ise henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Merkez Bankası Başkanının görev süresi 4 yıla düşürülmüştü.

Reuters’ın haberine göre; TCMB eski Başkanı Durmuş Yılmaz ve banka eski çalışanı Uğur Gürses ise süreci seçim öncesi Hazine'ye erken kaynak aktarım ihtiyacı olarak yorumladılar.

ERKEN TOPLANMASININ SEBEBİ NEDİR?

Merkez Bankası Eski Başkanı ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, “Normal Genel Kurul yerine Olağanüstü Genel Kurul toplanmasının sebebi ne olabilir? Herhalde hükümetçe ihtiyaç duyulan nakit/kaynak sıkışıklığı” dedi.

Yılmaz, bu yöntem ile “dokuz aylık tutarın Hazine'ye normal zamanından üç ay önce avans olarak devir edecektir. Bu da işlerin ne kadar sıkışık olduğunu göstermektedir… Ekonomi politikaları kısa vadeciliğin önemli bir örneğini vermekte, seçim ekonomisi tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.

TCMB'nin vergi sonrası kârı 2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 92.5 artışla 18.38 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

TCMB Hazine'ye 2016 yılından sağladığı yaklaşık 9.55 milyar TL kâr üzerinden yaklaşık 6.41 milyar TL aktarmıştı. Banka Hazine'ye 2017 kârından ise yaklaşık 12 milyar TL aktardı.

2018 YILINA İLİŞKİN TCMB BİLANÇOSU İSE HENÜZ AÇIKLANMADI

Eski bir Merkez Bankası çalışanı olan Uğur Gürses ise “Asıl amaç şu: 2018'de kriz koşullarında elde edilen Merkez Bankası'nın karını apar topar Hazine'ye aktarmak. Üzücü olan tarafı şu: Kriz koşullarında şirketler batarken ve zarar ederken Merkez Bankası kar elde eder. Krize çare bulmak yerine, koşa koşa bu kârı seçim kaynağı olarak Hazine'ye aktarmak için gündem oluşturulması hiç de hoş durmuyor” dedi.

AĞIR HASARLI BİR DURUM

Gürses Olağanüstü Genel Kurul toplantısının “siyasetçilerin talebiyle” erkene alındığını da belirterek, “Merkez Bankası yönetimi, yerel seçim öncesinde Ankara'daki siyasetçilerin ihtiyacı olan parayı aktarmak için olağanüstü genel kurul kararı almış. Bu gerçekten de bir merkez bankası için ağır hasarlı bir durum. Ülkenin ulusal parasına imza atanların, ulusal parayı basan kurumu siyasete para basan matbaa konumuna sokmaları çok üzücü” dedi.