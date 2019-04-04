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Eşel mobil devreye girecek mi?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları şaşırtmaya devam ediyor. İki gün önce benzine yapılan 19 kuruş zam sonrası litre fiyatı 7 TL'ye dayandı. Yerel seçimde AKP'nin yüzde 70 oy aldığı Konya'da benzin 7 TL oldu. Hatta doğu illerinde 7 liranın da üzerine çıktı. 2018 Mayıs ayında benzinin 6.20 TL olduğu dönemde devreye giren eşel mobil uygulaması ise henüz devreye girmedi. 

Sozcu.com.tr
10:11 -
Haberler Ekonomi
Eşel mobil devreye girecek mi?

Son yapılan zamla birlikte akaryakıt fiyatları Türkiye’nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Türkiye benzinin en pahalı olduğu ülkelerinden birisi. Son yapılan 19 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatları batıdaki illerde 7 TL’ye dayanırken, doğuda ise 7 TL’nin üzerine çıktı.

İLLERBENZİN FİYATI (TL)
Edirne6.90
Balıkesir6.96
İzmir6.94
Eskişehir6.95
Ankara6.97
Çorum6.98
Konya7.00
Sivas7.01
Elazığ7.10
Diyarbakır7.07
Siirt7.06
Hakkari7.12

(Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.)

6.20’DE DEVREYE GİRMİŞTİ

Akaryakıt fiyatları 2018 Mayıs ayında, 24 Haziran genel seçimlerinin hemen öncesinde yine yükselmiş ve eşel mobil uygulaması devreye girmişti. Benzinin litre fiyatı o dönemde 6.20 TL’idi. Geçen mayıs ayında devreye alınan eşel mobil sistemi şu an uygulanmıyor. Benzine gelen her zam pompaya yansıyor.

EPGİS 6.80’DE DEVREYE GİRMESİNİ BEKLİYORDU

Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş daha önce sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada aldıkları bilgiye göre benzin ve motorin fiyatlarında eşel mobil sisteminin 6.80 TL seviyesinin aşılması durumunda tekrar devreye alınacağını söylemişti. Son yapılan zammın ardından benzin fiyatları 6.90’ın da üzerine çıktı. Eşel mobil bu seviyede devreye girmedi.

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Son güncelleme: android-time 10:41 04.04.2019
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