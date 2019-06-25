İstanbullu araç sahipleri dikkat! İşte akaryakıt fiyatlarında bardağın diğer yüzü

İstanbul’da yaşayan araç sahibi vatandaşlar diğer illerde yaşayan araç sahibi vatandaşlara göre daha şanslı. Neden mi? Çünkü İstanbul’da akaryakıt fiyatları diğer illere göre 5-6 kuruş daha ucuz. Bu ucuzluğun nedeni ise bölgenin büyük rafineri kaynaklarına yakın olması ve firmaların rekabet halinde olmasından kaynaklanıyor. Peki Türkiye’nin 3 büyük ilinde benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte cevabı…

ŞEHİR BENZİN FİYATI MOTORİN FİYATI İSTANBUL 6.81 TL 6.45 TL ANKARA 6.88 TL 6.51 TL İZMİR 6.86 TL 6.52 TL SİVAS 6.94 TL 6.58 TL

BÖLGEYE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Türkiye’de bölgenin rafineri alanlarına uzak olması akaryakıt fiyatlarını birebir etkiliyor. Şöyle ki aynı akaryakıt İstanbul’da 6.45 TL’den satılırken, Sivas’ta 6.58 TL’ye satılıyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS)dün yaptığı açıklamasına göre; motorinde 25 Haziran’dan geçerli toplam 23 kuruş zam yapılırken, 1 kuruş tutarındaki zam ise eşel mobil sisteminden karşılanacak ve pompa fiyatına yansımayacak.

EŞEL MOBİL NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTI

Eşel mobil sistemi TL’deki değer kayıpları ile birlikte Mart ayından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlamıştı.

Eşel mobil sistemi ÖTV’nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Geçen yıl sistemin başladığı Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

İlgili tutar bu yıl Mayıs sonuna kadar yaklaşık 1.3 milyar TL oldu. Eşel mobil Mayıs’tan sonra da kullanıldı.

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