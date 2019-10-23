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Kriz yok, kimse iş beğenmiyor

AKP Milletvekili Etyemez, 17 yıldır Türkiye’de işsizlik ve ekonomik krizin yaşanmadığını aksine şirketlerin çalıştıracak eleman bulamamaktan şikayet ettiğini belirtti

Müslüm EVCİ
06:10 -
Haberler Ekonomi
Kriz yok, kimse iş beğenmiyor

AKP Konya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan  Halil Etyemez, Türkiye ekonomisinin dışardan müdahalelerle yıpratılmaya çalışıldığını belirterek, “Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye, ekonomi üzerinden tehdit edildi” dedi.

EKONOMİK KRİZ YAŞAMADIK

AKP iktidarı boyunca ekonomik anlamda  kriz yaşanmadığını öne süren AKP'li Etyemez, “Bu ülkede 17 yıldır iktidarda bulunan  partiyiz. Bugüne kadar ekonomik kriz yaşamamış bir ülkeyiz. Sadece  kısa bir dönem ekonomik daralma yaşadık. Bu da dışarıdan bize yapılan müdahalelerle ilgiliydi. Bu ekonomik daralmadan bir an önce toparlanmaya geçişimizin sebebi güçlü başkanlık sistemidir” dedi.

İŞ VAR ELEMAN YOK

Artan işsizlik rakamlarına değinen Halil Etyemez, işsizlikle ilgili ilginç yorumlarda bulunarak şöyle konuştu: “Suriye krizi yaşanmadan önce Konya'da iş adamlarımızla yaptığımız toplantılarda kimsenin iş beğenmediğini belirtip, eleman bulmakta zorluk çektiklerini anlatmışlardı. Buna da şahidiz.”

Son güncelleme: 00:27 23.10.2019
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