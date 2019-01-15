Kuru soğanda gümrük vergisi sıfırlandı

Kuru soğanda çıkan hastalığın, ilerleyen zamanlarda soğan fiyatlarını olumsuz etkileyeceği ön görülüyor. Buna göre kuru soğan ithalatında gümrük vergisi Şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı.

Türkiye, geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 2 ay boyunca mutfakların temel gıda maddelerinden olan soğan fiyatlarını tartışmıştı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclis Üyesi Cüneyt Doğan, “Ocak ayı sonu ve Şubat ayında ortasında 8-10 TL'ye soğan yersek şaşırmayalım. ” ifadelerini kullanmıştı. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; kuru soğandaki yüzde 49.5'lik gümrük vergisi 28/02/2019 tarihine kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi; Bosna Hersek için sıfır, Singapur için yüzde 30.9, diğer ülkeler için yüzde 49.5 şeklinde uygulanıyordu.

AA’nın haberine göre; Ticaret Bakanlığınca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclis Üyesi Cüneyt Doğan Ocak-Şubat aylarında soğan fiyatlarında artış olacağını belirtirken, Antalya Hal esnafı Mesut Başar ise soğanların yüzde 40'ında hastalık olduğunu söylemişti.

8- 10 TL’YE YERSEK ŞAŞIRMAYIN

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Ekim ayı olağan meclis toplantısında, soğanda yaşanması beklenen fiyat artışları konuşulmuştu. ATB Başkanı Ali Çandır konuyla ilgili, “Soğanda rekoltenin düşük olması nedeniyle Ağustos-Eylül aylarında üreticiden 1,1-1,2 TL’den alım yapılmıştı. Ancak alınan soğanların meydana gelen çürüme ve kararma sonrası ülkemiz genelinde yüzde 80 civarında bir ürün kaybı yaşandığını tahmin ediyoruz. Bu nedenle Ocak ayının sonu ve Şubat ayında ortasında 8-10 TL’ye soğan yersek tüketiciler şaşırmamalıdır. Bu yıl soğanın yokluğu acı olabilir. Hatırlayacağınız üzere haziran ayının başında ülke gündeminde epeyce yer aldı” açıklamasını yapmıştı.

Hasadın bittiğini ifade eden ATB Meclis Üyesi Cüneyt Doğan, malların artık depoda olduğunu belirtmişti. Ankara'nın Polatlı ilçesinden gelen soğanlarda çürüme olduğunu duyduklarını dile getiren Doğan, “Bu kesin bir şey değil. Öngörü olarak söyleyebiliriz. Depodaki malların çürümesinden dolayı ise Ocak, Şubat aylarında soğan fiyatlarında artış olacağını öngörüyoruz. Yakın zamanda artış yok. Şu saatten sonra yapılacak bir şey yok, hasatlar bitti. Sadece, eğer bu hastalık seneye de çıkarsa ancak ona tedbir alınabilir. Daha önce bu hastalık görünmedi. İlk defa ortaya çıktı” ifadelerini kullanmıştı.

REUTERS- AA

