‘MB tekerleği yeniden keşfediyor’ diyen Ash: Düşük faiz için düşük enflasyon gerekir

Türkiye'de 20 yıldır yatırımlarda bulunan Londra merkezli BlueBay Varlık Yönetimi'nin Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, yabancılar nezdinde Türkiye'nin uzun vadede çekici bir görünüm sergilediğini, ancak kısa vadede ekonomi politikaları üzerinden piyasaya yapılan müdahalelerden hoşlanılmadığını aktardı. Ash, para politikaları alışılmışın çok dışına çıkıldığında, bir ülkeye yatırım yapmanın zor olduğunu dile getirdi.

SORUNLAR YAŞANACAK

Ash, Ortodoks (geleneksel para politikasının izlenmesi) para politikalarından uzaklaşmanın Türkiye'nin temel sorunu haline geldiğini ifade etti. 10'uncu Boğaziçi Zirvesi kapsamında İstanbul'a gelen Ash, ‘Türkiye'deki Yatırım İklimi ve Yatırım Yönetiminin Geleceği' başlıklı panelde konuştu. Türkiye'yi en iyi tanıyan yabancı analistlerden biri olan Ash, yabancı yatırımcıların gözünden Türkiye'nin uzun, kısa ve orta vadedeki görünümünü aktardı, öngörülerini paylaştı. Kısa vadede, yaşanan ciddi şokların ardından ekonomide bir toparlanma olduğunu belirten Ash, şöyle devam etti:

“MB yeni ciddi faiz indirimleri yaptı ama müzik durduğunda ne yapacağız. Kısa vadede büyüme açısından sürprizler var ama Ortodoks parasal politikalara dönülmedikçe sorunlar çıkacak. Merkez Bankası (MB) tekerleği yeniden keşfetmeye çalışıyor.”

‘Krizin nedeni para politikası'

Türkiye'nin yeniden geleneksel para politikalarına dönmesi gerektiğini ifade eden Ash, “Bu durumda başarılı olabilir. Düşük faiz için, düşük enflasyon gerekiyor. Geçen sene yaşanan krizin temel sebebi para politikalarında yapılan hatalardı. Ekonomistler olarak ‘50 milyar dolarlık açığı bu faizle yönetemezsiniz' dedik. ‘Ekonomi ısınıyor' dedik. Ancak MB harekete geçmedi. Ekonominin temel kuralıdır. Öncelikle enflasyonla mücadele edilmeli, reel faiz oranları yeterli olmalı aksi taktirde yeniden başa dönülecek” dedi. Ash, yatırımcıların son birkaç yıldır Türkiye'nin jeopolitik kararlarını ve demokratik ilerleyişini sorguladığını da dile getirdi.