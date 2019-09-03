Milli gelir 10 yıl önceye döndü! 2013’ü mumla arıyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu kişi başına düşen milli geliri açıkladı. Buna göre 2019 yılının ikinci çeyreği itibarıyla kişi başı milli gelirimiz 8 bin 811 dolar ile 2009 yılı milli gelirinin de altına düştü. 2006 yılının ise 905 dolar üzerinde.

‘Kağıt üzerinde 2009 yılı ile aramızda sadece 169 dolar var’ diyebilirsiniz. Ancak durum o kadar da basit değil. Çünkü 2009 yılında yıllık enflasyon 6.53 seviyesindeydi. 2019 yılında ise yıllık enflasyon 15.51 seviyesinde.

Başka bir deyişle vatandaşın alım gücü de 10 yıl öncesine göre oldukça düşmüş durumda.

VATANDAŞ HER YIL 1 KG FAZLA DANA ETİ ALABİLDİ

2009 yılında net asgari ücret 527 TL olarak uygulanıyordu. TÜİK verilerine göre dana etinin kilogram fiyatı ise 16.35 TL seviyesinde bulunuyordu. Asgari ücret toplam 32.23 kilogram dana eti alabiliyordu.

2019 yılının Türkiye’sinde ise asgari ücret 2 bin 20 TL. Dana etinin kilogram fiyatı ise 48.24 TL seviyesinde bulunuyor. Asgari ücret toplam 41.87 kilogram et alabiliyor.

Asgari ücretli bir çalışan aradan geçen 10 yıllık süreçte sadece 9 kilogram fazla et alabiliyor

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE MİKTAR AZALDI

Son günlerde gelen zamlarla gündemde olan alkollü içeceklerde ise durum terse dönmüş durumda. TÜİK’in madde sepetinden alınan rakamlara göre 2009 yılı Haziran ayında asgari ücretle en ucuz alkollü içecek olan biradan, 50’lik kutu 238 adet alınabiliyorken, 2019 yılında bu sayı 201’e düşmüş durumda.

KURLAR UÇTU

Aradan geçen 10 yıllık süreçte dolar ve euro da artış gösterdi. Özellikle geçen yıl Ağustos ayında yaşanan ABD gerilimi sonrası dolar 7 TL’nin üzerine çıktı.

2009 yılı dolar kuru ortalaması 1.54 seviyesinde bulunurken 2019 yılında kur 5.80 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 2009 yılında 2.15 seviyesinde bulunurken bugün 6.35 seviyesinde seyrediyor.

2023 MİLLİ GELİR HEDEFİ 12 BİN 484 DOLAR

Türkiye’nin resmi 2023 hedeflerini de içeren 11. Kalkınma Planı’nda 2023 itibarıyla kişi başına milli gelirin 12 bin 484 dolar olması hedefleniyor. Türkiye’de milli gelir 2013 yılında 12 bin 480 dolar olarak açıklanmıştı. Yani 4 yıl sonraki milli gelir hedefi 6 yıl önceki milli gelir hedefinin sadece 4 dolar üzerinde.