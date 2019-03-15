Patırtı.com’dan dikkat çeken büyüme

Genç bir şirket olmasına rağmen, similar Web. verilerine göre, tekstil kategorisinde ilk 10'da yer almayı başaran Patırtı.com, kendi konusunda önemli isimlerden biri olmayı başardı.

Muğla'da kurulan 6000 metrekarelik kapalı alanlı internet satış mağazası ve depo içeren Patırtı.com binası,çalışanların mutluluğu ön plana alınarak tasarlandı. Modern aletlerle donanımlı spor salonu, çocuklu çalışanlar için özel bakıcılı çocuk odası yanında bilardo, masa tenisi gibi çalışanların hobilerini destekleyen geniş dinlenme alanı ile çalışanlara verilen önemi gözler önüne seriyor.

Patırtı.com çalışanlarının % 70'i kadınlardan oluşmaktadır. Başta şiddet görmüş, suça yönelmiş ve sığınma evlerinde olan kadınları iş ve meslek sahibi yapmayı hedefleyen ‘'Ege'nin İncisi” projesi kapsamında Patırtı.com 18 dezavantajlı kadına önce eğitim daha sonra iş imkanı verilerek kadına ve insana yatırımın önemi vurgulanıyor.