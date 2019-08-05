Petrol fiyatlarında düşüş

ABD Başkanı Donald Trump´ın, danışmanlarının itirazlarına rağmen, 300 milyar dolarlık Çin ürününe 1 Eylül tarihinden itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini ve Çin´in bir ticaret anlaşması imzalamaya yanaşmaması halinde bu oranın yüzde 25´e yükseltilebileceğini söylemesi ve Çin´den gelen “gerekli önlemler”in alınacağı açıklaması üzerine ticaret gerginlikleri tırmanmıştı.

Ekim ayı teslimatları için Türkiye´de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent yüzde 1.52 düşüşle 60.95 dolara, ABD hafif petrolü yüzde 1.71 düşüşle 54.7 dolara geriledi.

DHA